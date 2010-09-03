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ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN AİLESİNE YARDIM KAMPANYASI CİHANBEYLİ (A.A)

03 Eylül 2010 19:31

-ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN AİLESİNE YARDIM KAMPANYASI  CİHANBEYLİ (A.A) - 03.09.2010 - Cihanbeyli Kaymakamlığı, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesinde bir derin dondurucunun içinde ölü bulunan dört çocuğun ailesi için yardım kampanyası başlattı.  Kaymakamlık, çocukların babası Mehmet Üçer ve annesi Nazmiye Üçer'in acılarını hafifletmek amacıyla yardım hesabı açtı. Kaymakam Kemal Kızılkaya, Ziraat Bankası Cihanbeyli Şubesinde açılan hesaplara vatandaşları yardım yapmaya çağırarak, ''Toplanacak yardımlar, Mehmet Üçer ve eşinin yoksullukla mücadele dolu hayatlarını bir nebze de olsun kolaylaştıracak'' dedi. Hesap numaraları şöyle: Türk Lirası:    0178-45726241-5010 Dolar:          0178-45726241-5011 Avro:           0178-45726241-5012 Danimarka Kronu:0178-45726241-5016  

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