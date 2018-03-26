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Ölü bulunan ASELSAN mühendisinin babası: Oğlum 'Amerikalılar peşimde, yine beni istiyorlar' diyordu

"Hüseyin pek çok ülkeye görevli olarak gitti"

26 Mart 2018 13:12

Savunma sanayi alanında teknoloji üreten ASELSAN'da (Askeri Elektronik Sanayii) çalışırken ölü bulunan Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen'in "Oğlum ‘ABD’liler peşimde baba, yine beni istiyorlar, bu ikinci isteyişleri. 'Bizimle çalış sana istediğin maaş, koruma, araba, ev...’ diyordu" dediği aktarıldı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, 'milli tank projesi'nde çalıştığı sırada 4 Ağustos 2006 günü ortadan kaybolup 2 gün sonra aracında ölü olarak bulunan ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Vehbi Başbilen, oğlunun iş seyahati için ara sıra ABD'ye gittiğini, ABD'lilerin kendisini transfer etmek üzere her türlü vatte bulunduklarını öne sürdü. Vehbi Başbilen şunları söyledi: 

"Hüseyin 1996'da ASELSAN AŞ'ye stajyer olarak işe başladı, 1997'de tam işe alındı. Makine mühendisiydi. Hızla yükselip başarılı projelere imza attı. Dizayn ve proje ekibinin başındaydı. Kanas silahları, gece görüş dürbünleri görev yaptığı ve başarı ile bitirdiği projelerdi. Hüseyin en son milli tank projesinin en önemli kilit ismiydi.

Hüseyin pek çok ülkeye görevli olarak gitmiştir. Amerika, Kanada, Singapur, İngiltere, Fransa, Almanya vb… O grubun sorumlusu idi. Öldürülmeden hatırladığım kadarıyla son gittiği ülke Amerika idi. Eve geldiğinde 'Hoş geldin oğlum, nasıl geçti yolculuk' dediğimde 'Güzel geçti baba, Amerikalılar peşimdeler, yine beni istiyorlar, bu ikinci isteyişleri, bizimle çalış sana istediğin maaş koruma araba ev vb. tekliflerde bulundular' dedi. 'Baba bu vatan benim vatanım ben bu vatana hizmet etmek istiyorum vatanımı çok seviyorum' dedi ve teklifi kabul etmedi."

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