-ÖLÜ BEBEĞİN ANNESİ GÖZALTINDA ADANA (A.A) - 20.07.2011 - Adana'da tarla sulamasında kullanılan boruda cesedi bulunan bebeğin annesi olduğu belirtilen 15 yaşındaki genç, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 9 Temmuzda merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Özler Mahallesi Çorak mevkisindeki narenciye bahçesinde, tıkandığı fark edilen sulama borusunun kesilmesi sonucu yeni doğmuş kız bebeğinin bulunmasıyla ilgili olarak jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Basında yer alan haberler üzerine bir kişinin jandarmayı arayarak, bebeğin annesinin 15 yaşındaki E.A. olabileceği yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Jandarma tarafından yakalanarak sağlık kuruluşuna sevk edilen E.A'nın yeni doğum yaptığı anlaşıldı. DNA incelemesi için kan örneği alınan E.A'nın bebeğin kendisine ait olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. E.A'nın, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Tarım işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, kesilen boruyu bebeğin çıkarılması ve otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumuna getirmiş, burada bebeğin 2 günlük olduğu öğrenilmişti.