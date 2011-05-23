-ÖLÜ ASKER SAYISI 12'YE ÇIKTI İSLAMABAD (A.A) - 23.05.2011 - Pakistan'ın Karaçi kentinde dün gece donanma üssüne düzenlenen terörist saldırıda ölen asker sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Pakistan Deniz Kuvvetleri, donanmaya düzenlenen terörist saldırıda 12 deniz piyadesinin hayatını kaybettiği, 4 Taliban militanının da çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda 15 büyük patlama meydana geldiği ve deniz kuvvetlerine ait 3 adet askeri nakliye uçağının tahrip edildiği belirtildi. Askeri üste çıkan ve saatlerce süren yangına müdahale eden bir itfaiye eri hayatını kaybetmiş, bir çoğu da yaralanmıştı. Saldırıyı Mayıs ayı başında Amerikan komandoları tarafından öldürülen terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in intikamını almak için yaptığını belirten, Pakistan Taliban'ı üstlenmişti.