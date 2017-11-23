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Oltayla yakaladıkları köpekbalığını, korkudan çekemediler

Balıkçılar, yaklaşık camgözün, oltadaki özel aletle 326 kilogram ağırlında olduğunu belirledi

23 Kasım 2017 03:56

Antalya’da iki amatör balıkçı, oltayla yakaladıkları camgöz cinsi köpekbalığını kendilerine zarar verir endişesiyle tekneye çekmeden suya bıraktı.

Balıkçılar, yaklaşık camgözün, oltadaki özel aletle 326 kilogram ağırlında olduğunu belirledi.

Konyaaltı Sahili açıklarında dün sabah saatlerinde tekneyle balık avlamak için açılan amatör balıkçı Tanju Sülün’ün oltasına büyük bir balık takıldı. Uzun uğraşlar sonucunda balığı teknenin yakınına çeken Sülün ve yanındaki arkadaşı, oltanın ucunda köpekbalığını görünce büyük korku yaşadı.

Yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve oltadaki özel aletle 326 kilogram ağırlında olduğu belirlenen camgöz cinsi köpekbalığını tekneye çekmeye karar veren amatör balıkçılar, bunun için yaklaşık 3 saat uğraş verdi. Çok yorulan Tanju Sülün ve arkadaşı, tekneye almaları halinde kendilerine zarar vereceği endişesiyle köpekbalığını suya bıraktı.

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