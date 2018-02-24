Oltayla 9.5 kiloluk sinarit yakaladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kıyıdan atılan oltayla 9.5 kilo ağırlığında sinarit balığı, yakalandı.

Orman Balıkçılık ve Av Malzemeleri Mağazası\'nda çalışan Rengin Dengel (36), bu sabah Gümüşlük sahiline arkadaşlarıyla birlikte oltayla balık avlamaya gitti. Kıyıdan yaklaşık 80 metre uzağa attığı oltayı çekmeye başlayan Dengel, büyük bir şey yakaladığını hissetti. Büyük balıklardan orfoz ya da akya yakaladığını zanneden Dengel, çekmeyi başardığı balığın 9.5 kilo ağırlığında sinarit olduğunu gördü. Dev balığı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Rengin Dengel, \"Bu büyüklükte ve ağırlıkta kesinlikle bir sinarit olabileceği aklıma gelmedi. Çünkü bu büyüklükte bir sinarit ne Bodrum\'da ne de Türkiye\'de kıyıdan atılan oltaya geldi. Olta ile çekmeye çalışırken, oltadan kurtulmak için defalarca kayaların arasına girdiğini hissettim. Öyle asılıyordu ki ya olta kopacak ya da kamış kırılacak sandım. Biraz bırakıp, tekrar tekrar çektim. Yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonunda arkadaşlarla birlikte dev sinariti karaya çekmeyi başardık. Hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum\" dedi.

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