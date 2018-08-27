Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçı Erkan Gümüş (42), denize açıldığı teknede oltayla 9 kiloluk levrek yakaladı.

Gelibolu ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erkan Gümüş, bu sabaha karşı kendisine ait 5 metre uzunluğundaki \'illet\' isimli tekne ile Yeniköy bahçeler mevkiinde denize açıldı. 20 yıldır amatör balıkçılık yapan Erkan Gümüş\'ün oltasına dev bir balık takıldı. Gümüş, güçlükle çektiği oltanın ucunda levrek cinsi dev balığı görünce şaşkına döndü.

Erkan Gümüş, ilk kez bu kadar büyüklükte bir balık yakaladığını belirterek, \"Denize açıldım. Oltayı denize attım. Bir süre sonra oltada bir ağırlık hissettim. Oltayı güçlükle tekneye çektiğimde dev bir levreği yakaladığımı gördüm. İlk kez bu kadar büyük bir balıkta şansım güldü. Bu balığı satacağım\" dedi.

Erkan Gümüş, 9 kilo olarak tartılan balığı, ilçede bir balıkçıya 450 liraya sattı.



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