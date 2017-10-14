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Oltaya takılan Caretta Caretta kurtarıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Körfezi'nde balıkçıların oltasına takılan yaralı Caretta Caretta, Büyükşehir Belediyesi'nin körfez temizlik personeli tarafından fark edilerek kurtarıldı

14 Ekim 2017 14:23

İZMİR, (DHA)- İZMİR Körfezi\'nde balıkçıların oltasına takılan yaralı Caretta Caretta, Büyükşehir Belediyesi\'nin körfez temizlik personeli tarafından fark edilerek kurtarıldı. Doğal Yaşam Parkı\'nda tedavi edilerek enfeksiyon riskine karşı bir süre kontrol altında tutulan deniz kaplumbağası, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Doğa Koruma Birimi\'ne teslim edildi.
İzmir\'de balıkçıların oltasına bu kez, nesli tükenmekte olan Caretta Caretta türü deniz kaplumbağası takıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerinin körfez temizliği sırasında fark ettiği yaralı kaplumbağa, kısa süre içinde tekneye alındı. \'Acil\' koduyla geçilen mesaj sonrası kıyıya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'ndan bir ekip, kaplumbağayı vakit geçirmeden rehabilitasyon merkezine götürdü. Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, olta balıkçılarının Caretta Caretta\'yı fark etmemesi ve onu zorlayarak çekmesi sonucunda hayvanın ağzında olta iğnesinin kırılmış olduğunu ve boyun bölgesinde de derin bir yaranın bulunduğunu belirledi. Büyükşehir Belediyesi veterinerleri, yarada enfeksiyon oluşmaması için hemen antiseptik uygularken, dokudaki hareketliliğe göre de ayrı bir tedavi uyguladı. Etkili müdahalelerle kısa sürede iyileştirilen Caretta Caretta, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın Milli Parklar Doğa Koruma Birimi\'ne teslim edildi.
YARALI HAYVANLARIN SIĞINAĞI
130\'dan fazla türde 1500\'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı; yaralı, hasta ve tedaviye muhtaç halde getirilen yaban hayvanlarına da kucak açıyor. Veterinerler ve uzman personel tarafından gösterilen yakın ilgi ve bilimsel yöntemlerle kısa sürede sağlığına kavuşturulan hayvanlar, tedavilerinin bitiminde yeniden doğaya salınıyor.

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