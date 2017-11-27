Oltasını alan sahile koştu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SAHİL ilçelerinden Beylikdüzü\'nde denizin tadını keyifle çıkarmak ve halkı sahile çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe yüzlerce kişi oltasını alarak geldi.

Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar sahilinde \'Olta Balıkçılığı Yarışması\' düzenledi. Amatör, profesyonel, balık tutma hobisi olan her yaştan kişiyi bir araya getiren kıyıların en verimli biçimde kullanılmasını hedefleyen etkinlikte yemli olta yarışmasına katılım büyük oldu. Yemli yarışmaya katılanların tuttuğu balıkların boyu ile yine o balık türü için belirlenen puan çarpılarak belirlenecek sonuçlarla yarış sürdürüldü. Yarışmacılar çiftler ve tekler olarak 2 kategoride uzun mesafe atış, uzaktan atış ile hedef vurma ve yem ile balık yakalama yarışlarını gerçekleştirdi. Yarışmalarda dereceye girenlere para ödülleri verildi.

Yarışma nedeniyle oltalarını alarak gelenler hallerinden son derece memnun görünürken, kediler de yarışmacıların yanından ayrılmak bilmedi.

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