Oltacılar ödüllerini aldı

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'dA düzenlenen \'9\'uncu Bodrum Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvası\', iki gün süren avlamanın ardından ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum Marine Group CEO\'su Haluk Tepe ve Uluslararası Olta Balıkçılığı Derneği (IGFA) Türkiye Temsilcisi Dr. Serdar Günseren tarafından bu yıl 9\'uncu kez düzenlenen Bodrum Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvası, 18-22 Ekim\'de, Bodrum\'un Gökova Körfezi\'nde düzenlendi. Balık avcılığına gönül verenler arasında balıkçılığı yaygınlaştırmak, alternatif bir turizm modeli oluşturmak ve doğayı korumak amacıyla etkinlik yapıldı. Türkiye\'nin farklı şehirlerinden 53 teknede 250 sporcunun katıldığı yarışmada, amatör balıkçılar en yüksek puanı toplamaya çalıştı. Amatör balıkçılar, 2 gün avlanma süresi boyunca Gökova körfezinde balık avlamak için mücadele etti. Yarışma ödül töreniyle sona erdi. Yarışmaya katılan sporculara plaket verildi.

\'Breerer Arden\' teknesinde yarışan 11 yaşındaki Aslan Tepe, yarışmanın en küçük balıkçısı oldu. \'Barbarossa\' teknesi ile Adem Özer ve ekibi toplamda 40 kilo akya balığı yakalayarak birinciliği elde etti. \'Çavuş\' teknesi ile yarışmaya katılan Hasan Yıldız ve ekibi, nesli tükenmekte olan 3 lahoz balığını yakaladıkları ve tekrar doğaya saldıkları için ikinci, \'Xnadu\' teknesi ile 2 yazılı orkinos yakalayıp tekrar denize bırakan İsmail Muğla ve Murat Kırca ile ekibi de üçüncü oldu.

ALP KIRŞAN DA TURNUVADA YARIŞTI

Tanınmış sunucu Alp Kırşan da turnuvaya katıldı. \'Grapsola\' teknesi ile yarışmaya katılan Kırşan ve ekibi, 15 kilo kılıçbalığı yakalayıp, tekrar doğaya saldıkları için yarışmanın \'Yakala ve Bırak\' özel ödülünü kazandı. Yarışmada en büyük balık ödülünü ise \'Arsima\' teknesi ile Necmettin Yay ve ekibi aldı. Yarışma dereceye giren sporculara, turnuvaya sponsor olan firmalar, çeşitli balık avlama ekipmanları hediye edildi. Sporculara ödüllerini organizasyon komitesi üyeleri verdi. Uluslararası Olta Balıkçılığı Derneği (IGFA) Türkiye Temsilcisi Dr. Serdar Günseren, şöyle dedi:

\"Bu yıl 9. kez düzenlediğimiz Bodrum Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvasına yaklaşık 250 katılımcı 53 tekne katıldı. Turnuvamız 2 gün sürdü. 21 22 Ekim\'de Gökova\'da düzenledik ve havamız çok güzeldi. Çok güzel balıklar tuttuk. Yarışmacılarımız muhteşem günler geçirdi. Gökova muhteşemdi fauna muhteşem bir destinasyon çok büyük çeşitlilik var hem açık deniz balıkları kılıç, orkinos gibi diğer yandan kıyı balıkları akya sinarit gibi bolca bulunuyor. Fakat kılıç ve orkinos bizim yarışmamızın olduğu dönemde yasak. Sevindirici ki katılımcılarının tamamı bu yasağa uydu ve orkinos ile kılıç balığı yakalamadılar onun yerine kıyı balıklarını tercih ettiler. Kıyı balıklarından lambuka, akya, bölgede görmeyi özlediğimiz lahozlar vardı. Çok tutmayı istemiyoruz zaten nesli tehlikede olduğu için yasak. Sevindiricidir ki tüm yarışmacılarımız onları sağlıklı bir şekilde suya geri iade etti. Bu da gösteriyor ki bizim 9 yıldır çabaladığımız sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir balıkçılık adına belirli bir bilinç yaratmışız. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi de bu günümüzü çocuklarımıza aktarmak. Bu sene ilk defa bir bayan var takımı yaptık aniden oluştu böyle bir fikir. Kadınlar tarafından da büyük kabul gördü bir takım oluşturduk gece takımlarına hep birlikte yaptık ve keyifle iki gün avlandılar. Balık yakalayamadılar ama hala çok arzulular.\"

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