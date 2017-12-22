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Olta ile 4 kilo 200 gramlık turna balığı yakaladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da inşaat mühendisi Can Gümüş (27), olta ile yaklaşık 1 metre boyunda, 4 kilo 200 gram ağırlığında turna balığı yakaladı

22 Aralık 2017 20:03

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da inşaat mühendisi Can Gümüş (27), olta ile yaklaşık 1 metre boyunda, 4 kilo 200 gram ağırlığında turna balığı yakaladı.
Bodrum\'da yaşayan inşaat mühendisi Can Gümüş, dün akşam Kumbahçe Sahili\'nde oltasını denize attı. Bir süre sonra Gümüş\'ün oltasına büyükçe bir balık takıldı. Can Gümüş, yaklaşık yarım saatlik bir çaba sonucunda, yaklaşık 1 metre boyunda, 4 kilo 200 gram ağırlığındaki, etçil bir tür olan turna balığını, oltayla karaya çekebildi. Gümüş\'ün, balığı karaya çekmesini çevredekiler de heyecanla izledi.
Bazen huzur bulmak için deniz kenarına gidip balık avladığını belirten Can Gümüş, \"Dün de yine oltamı attım. 3 saat kadar balık tuttum. Toparlanıp eve döneceğim sırada oltama çok güçlü bir vuruş oldu ve bir şey takıldı. Çok güçlüydü, beni sarsıyordu. Sabırla yorulmasını bekledim. Ardından, misinayı toplayarak balığı çektim. Kepçeyle karaya aldım. Hayatım boyunca tuttuğum en büyük balık. Kendi rekorumu kırdım. Çok mutluyum\" dedi.
Gümüş, yakaladığı balığı zaman zaman birlikte balığa gittiği 2 arkadaşıyla pişirip yediklerini söyledi.

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