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Ölsek de sevinin, eve dönsek de: Murat Ülker'den Necip Fazıl'lı Afrin paylaşımı

"Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir"

02 Mart 2018 18:46

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak kişisel Instagram hesabında paylaşım yaptı.

Darbe girişimi sonrası inşa edilen 15 Temmuz anıtının fotoğrafını paylaşan Ülker, Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinden alıntı yaptı, "Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" ifadesini kullandı. 

Ülker, Instagram hesabında ayrıca, dünyanın önde gelen iş dünyası yayınlarından Forbes'un "Türkiye'deki en zengin 100 kişi" listesinin ekran görüntüsüne yer verdi. Ülker, birinci sırada yer aldığı listeyle ilgili olarak "Estağfurullah, Rabbim utandırmasın" görüşünü dile getirdi. 

Külliye'den fotoğraf paylaşmıştı

Murat Ülker, dün de (1 Mart 2018) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaretten bir fotoğrafı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a yönelik olarak "Hasan Bey, iftihar ettim. Çok memnun ve mesrur oldum. Tekrar görüşmek dileğiyle mahsus selam, hayırlı işler dileğiyle, hürmetler, Murat" ifadesi eşliğinde paylaştı.

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