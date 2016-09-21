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Dünya

Ölmüş kediden çanta yaptılar!

Satıcı, yaptıklarının hayvana eziyet olmadığını öne sürdü

21 Eylül 2016 19:27

Yeni Zelanda’da ölmüş bir kediden çanta yaptılar.  Bin 400 dolara satılmak istenen çantayı müzayede sitesine koyan şirket, hayvan hakları savunucuları tarafından büyük tepki gördü.

Sözcü’de yer alan habere göre, Yeni Zelandalı müzayede sitesi olan “Tread Me”, ölmüş kedilerin bedenlerinden ürettikleri çantayı satmaya kalkınca büyük tepki topladı. Çantaları bin 400 dolara satmak isteyen şirketin sözcüsü, bunun hayvanlara eziyet etmek olmadığını iddia etti.

Şirketin sözcüsü Logan Mudge, çantanın gayet sıradan bir çanta olduğu ve sadece hayvan derisi kullanılarak yapıldığı açıklamasını yaptı. Çantaların satışının durdurulması için harekete geçen Hayvanları Kurtarın Örgütü (Save Animals Organization), bunun bir vahşet olduğunu ve sıradan bir çanta olarak görülemeyeceğini savundu. Örgüt, “aynı şekilde ölmüş insan kafası kullanarak da çanta üretin. Bakın o zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşacaksınız” şeklinde tepki gösterdi.

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