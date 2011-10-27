Ölmez: Yıkılan binalarını tümü benim mi?

T24 - 20 kişiye mezar olan Sevgi Apartmanı’nın müteahhidi Salih Ölmez’in villasında bulunan Kızılay çadırları tartışmalara neden oldu. Ölmez, “Erciş'te yıkılan binaların hepsini ben mi yaptım?" dedi.



Villasının bahçesine 2 Kızılay çadırı kondurdu





Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Sevgi Apartmanı depremde yerle bir oldu. Yanındaki binalar sağlam kalırken, apartmandan şu ana kadar 20 kişinin cesedi çıkartıldı. Enkazda 80 apartman sakinin daha bulunduğu tahmin ediliyor.



Ayrıca yedi katlı Sevgi Apartmanı’nın son iki katının kaçak olduğu öne sürüldü.



Sevgi Apartmanı'nı yapan müteahht Salih Ölmez’in villası ise depremde hasar görmedi.



Çöken apartmana sadece 300 metre uzaklıkta olan villasının bahçesinde iki Kızılay çadırı ve park edilmiş lüks aracın bulunması dikkat çekti.



Ölmez ailesi, depremin ardından güvenli olduğu gerekçesiyle bu çadırlarda kalıyor.



Villasında hasar olduğunu ifade eden Salih Ölmez, “Evde hasar var. Gelen arkadaşlara söyledik, bize iki tane alıp getirdiler" diye konuştu.



Müteahhit Ölmez, yıkılan Sevgi Apartmanı hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Erciş'te yıkılan bina sayısı çok fazla, onların üzerine kimse gitmiyor. Sadece dikkatleri üzerimize çekmek istiyorlar. Yıkılan binaların hepsi benim değil."



Yaptığı binanın sağlam olmadığı yönündeki iddiaları reddeden Ölmez, "Benim orada malzemede kısma şansım yok" dedi.



(ntvmsnbc Cihat İncesu)



