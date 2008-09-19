Olmert'ten önce Mofaz gitti

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İsrail'de, parlamentonun en büyük partisi Kadima'da dün yapılan başkanlık seçimini Tzipi Livni karşısında çok küçük bir farkla kaybeden eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı, halen Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz, aktif politik yaşama bir süre ara vermeyi planladığını açıkladı. Kadima partisi başkanlığına seçilen Dışişleri Bakanı Tzipi Livni de, rakibi Mofaz'ın kararına üzüldüğünü ve saygıyla karşıladığını söyledi.Mofaz, düzenlediği basın toplantısında yeni oluşturulacak hükümette yer almak niyetinde olmadığını vurgularken, "Bir Kadima üyesi olarak kalacak ve Tzipi Livni'ye yardımcı olmak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.Şaul Mofaz, özünde kendisinin bir demokrat olduğunu da ifade ettiği açıklamalarında, oy verenlerin tercihine saygı duyduğunu dile getirdi ve Kadima Genel Başkanı seçilen Tzipi Livni'ye de iyi şanslar temennisinde bulundu.Mofaz, Livni ile oyları arasında çok küçük bir farkın olması nedeniyle, bazı hukuk danışmanlarının kendisine sonuçlara itiraz etmesi tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı ve "Özellikle de hükümetin bu fırtınalı sularda çalkalandığı bir sırada ülkenin bekasının kendi menfaatiminden daha önemli olduğuna karar verdim" diye konuştu.Mofaz, kendisine destek verenlere, bakan arkadaşlarına ve Kadima'daki tüm milletvekillerine teşekkür etti ve kimseye karşı şikayeti olmadığını da dile getirdi.Mofaz'ın açıklamaları kendi taraftarları kadar, Livni tarafında da şaşkınlıkla karşılandı. Muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, Mofaz'ın kararından dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.İktidar ortağı Şas'ın Başkanı Eliyahu Yişai de Mofaz'ın politikadan geçici olarak çekilme karanın öğrendiğini ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.Tzipi Livni, dün gece ani bir kararla aktif politikaya ara verdiğini açıklayan rakibi Şaul Mofaz'ın kararına üzüldüğünü ve saygıyla karşıladığını söyledi.Livni, parti başkanlığına seçildikten sonra bugün Kadima milletvekilleriyle ilk kez bir araya geldi. Livni, toplantıda, birlik olmaları gerektiğini, Kadima'da bir bölünme olmayacağını ifade etti ve "Rekabet dün itibariyle bitmiştir" dedi. Livni, toplantıda Mofaz'ın yokluğuna da değinerek, "Aramızda olmadığı için üzgünüm" diye konuştu.Tzipi Livni, halihazırda koalisyon ortağı olmayan partilerle de koalisyonu genişletmek amacıyla görüşmeler yapacağını ifade etti.Livni, Olmert'in istifa edeceğini, bu nedenle yeni hükümet oluşturma sürecine girdiklerini belirtirken, yeni koalisyon görüşmeleri başlamadan önce Livni'nin niyetlerini açıkça ortaya koymasını bekleyeceklerini söyleyen İşçi Partisi Başkanı Ehud Barak'ı da eleştirdi.Koalisyonun mevcut konumunu değiştirmenin bir gereği olmadığını söyleyen Livni, koalisyonun istikrarını korumak için erken seçime gitmeme kararını verdiklerini ifade etti ve "Seçime gitmekten korkmuyorum ama şimdi bunun gereği yok. Ancak başarılı olamazsak seçime de gideriz" dedi.Livni dün akşam, gayri resmi olarak koalisyonu oluşturma girişimlerine başlamış; Barak ile telefonda görüşmüş, daha sonra geç saatlerde koalisyonun sağ kanat partilerinden Şas'ın başkanı Eliyahu Yişai ile bir araya gelmişti. Livni-Yişai toplantısının olumlu geçtiği bildirildi.