Olmert'ten Hamas'a 'esir değişimi' çağrısı

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Gazze Şeridi'nde yönetimde olan Hamas örgütüne çağrıda bulunarak, esir değişimi için kendisinden sonraki başbakanın pek istekli olmayacağını, bu işi kendisi başbakan iken bitirmeleri gerektiğini söyledi.



Olmert, İsrail'in Kanal 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hamas gibi, bizim inandığımız temel normlara karşı duyarsız bir grup bile esir olan kendi adamlarının serbest bırakılmasını ister. Ve (Hamas) bu konuda bir anlaşma şansıvarsa, bunun benim başbakanlık dönemimde olabileceğini biliyor" dedi.



Ehud Olmert "Benden sonra iş başına gelecek başbakanın Gilad Şalit'ikurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacağına eminim. Ama yeni başbakan için,kendisini destekleyen siyasi güçler kompozisyonu nedeniyle benim yapmak istediğim şeyleri yapmanın zor olacağından korkuyorum" diye konuştu.



İsrail Başbakanı, Gilat karşılığında ne kadar Filistinli esiri serbest bırakmaya niyetli olduğunu söylemedi.



Hamas ise Olmert'in önerisi konusunda yorum yapmadı. Mısır'ın arabulucuk yaptığı görüşmelerde İsrail'in, Hamas'ın elindeki İsrailli asker Şalit karşılığında bin kadar Filistinliyi serbest bırakmaya hazırolduğu belirtiliyor.



Hamas ise aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu bin 400 esirin serbest bırakılmasını istiyor.



El Fetih ile Hamas anlaştı



Mısır'ın başkenti Kahire'de uzlaşma görüşmeleri için bir araya gelen Filistinli taraflar; El Fetih ve Hamas'ın, tutuklu değişimi konusunda anlaştığı bildirildi. El Fetih'ten Ahmed Kurey ve Hamas'tan Musa Ebu Marzuk'un, Mısıristihbarat şefi Ömer Süleyman'ın arabulucuğunda yarınki esas görüşmeler öncesinde bir araya geldiği, bugünkü oturumda tutukluların serbest bırakılması ve medya aracılığıyla saldırmaya son verilmesi konularının ele alındığı belirtildi.



Hamas'ın önde gelen isimlerinden İzzet Reşak, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkum değişimi konusunda mutabık kalındığını, iyi niyet işaretiolarak dün Batı Şeria'daki 42 Hamaslıyı serbest bırakan El Fetih'in daha çoktutukluyu bırakmayı taahhüt ettiğini söyledi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yardımcılarından Nebil Şaat da tarafların medyada birbirlerine saldırmaya derhal son vermeyi kararlaştırdığını ifade etti.



Tarafların yarın devam edecek görüşmede geçici hükümetin oluşturulması, devlet başkanlığı seçimi ve genel seçimlerin yapılması, güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılması ve iktidar paylaşımı gibi daha çetin konuları ele alacakları kaydedildi.

