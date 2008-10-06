Olmert'in Rusya gündemi S-300 füzeleri

İsrail'e ABD kalkanı

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in konuğu olarak Moskova'ya giden İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in gündeminde İran ve Rusya'nın Suriye ile İran'a satmayı düşündüğü silahlar var.İsrailli savunma birimlerinin, Rusya ile İran arasında, Tahran'a s-300 uçaksavar füzelerinin satışıyla ilgili görüşmelerden giderek artan bir kaygı duyduğu belirtiliyor. Bu füzelerin İran'a yerleştirilmesinin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası herhangi bir saldırısı için büyük engel teşkil edeceği ifade ediliyor.Olmert'in de Moskova ziyareti sırasında, Rusya yönetimine İran'la Rusya arasında herhangi bir füze anlaşmasına İsrail'in şiddetle karşı olduğunu gündeme getirmesi bekleniyor.S-300 füzeleri, dünyada en gelişmiş uçaksavar füzeleri olarak biliniyor. Rampaları taşınabilir özellikteki bu füzeler, birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale getirilebiliyor. S-300 füzeleri, 150 kilometre menzile sahip ve 30 km yükseklikteki hedefe kilitlenebiliyor.Sistemin radarının da aynı anda onlarca hedefi belirleyebilecek ve yanıt verecek özellikte olduğu da ifade ediliyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, Kudüs'teki üst düzey yetkililer, İran ve Rusya'dan yetkililerin geçen haftalarda konuyla ilgili olarak bir araya geldiğini belirttiler. Rusya'nın silah ihracatı ile ilgili kurumu Rosoboronexport Başkanı Anatoly İsaikin'in de iki hafta kadar önce Güney Afrika'da düzenlenen bir silah fuarında, İran'ı kastederek, "ülkelerimiz arasında temaslar sürüyor ve bunun durması için de bir sebep görmüyoruz" dediği hatırlatılıyor.Haaretz, görevinden istifa etmesine rağmen Olmert'in Moskova ziyaretinin nedenlerinden birinin, İran ile Rusya arasındaki füze satın alımı konusu olduğunu belirtti. Olmert'in gerek Rusya Devlet Başkanı Medvedev gerekse Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmelerinde füze konusunu gündeme getireceği ifade ediliyor.Yarın Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in doğum günü olması nedeniyle Moskova'da bulunmayacağı ve bu nedenle Olmert ile Putin arasında bir görüşme olmayacağı da belirtiliyor. Olmert, Rus yöneticilere İran'a füze satışının Ortadoğu'da askeri-stratejik dengeleri bozacağını vurgulayacak. Ayrıca, İran'ın bu füzeleri Suriye'ye aktarması tehlikesine de işaret edecek.