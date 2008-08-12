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Dünya

Olmert'in planı reddedildi

İsrail Başbakanı Olmert, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 93'ünün Filistinlilerde kalmasını öngören bir barış planı sundu ancak Filistinli yetkililer 'Kabul

12 Ağustos 2008 03:00

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, işgal altındaki Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 93'ünün Filistinlilerde kalmasını öngören bir barış planı sundu. Ancak Filistinliler bu teklifi reddetti.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, plan uyarınca İsrail buradaki Yahudi yerleşimlerini de kapsayacak şekilde Batı Şeria'nın yüzde 7,3'ünü topraklarına katacak.

Filistinlilere bunun karşılığında, Batı Şeria'nın yüzde 5,4'üne denk gelecek şekilde Necef Çölü'nde toprak verilecek. Filistinli yetkililer, böyle bir planının sunulduğunu doğruladılar ancak bunun hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söylediler. İsrail ise haber konusunda yorum yapmadı.

Taraflar geçen yıl Kasım ayından bu yana ABD himayesinde müzakereler yürütüyor. Haaretz'e göre, İsrail, Filistinlilerle, Batı Şeria'da inşa etmekte olduğu duvarın güzergahına benzer bir sınır hattı istiyor.

Gazete söz konusu anlaşmanın, Filistinli mülteciler ve güvenlik düzenlemelerini de kapsadığını ancak Doğu Kudüs'ün statüsü ve çevresindeki Yahudi yerleşimlerinin akıbeti gibi daha zor konuların sonraya bırakıldığını kaydetti. Anlaşmada Gazze Şeridi'yle ilgili bir düzenlemenin olup olmadığı da bilinmiyor.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcülerinden Nebil Ebu Rudeyna, söz konusu planının yeni olmadığını ve bu yılın başlarında sunulduğunu söyledi.

Rudeyna, "Tartışılan en ciddi konu sınırlar oldu ve anlaşmaya varılamadı. İki tarafın yaklaşımları arasında büyük farklılıklar var" dedi.

İsrail'İn 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık yarım milyon Yahudi yerleşimci yaşıyor. Buradaki toplam Filistinli sayısı ise 2.5 milyon civarında.

ABD, Bush'un görev süresi dolmadan, bu yıl içinde bir anlaşmaya varılmasını istiyor.

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