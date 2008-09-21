Olmert'in istifa günü

Olmert'ten önce Mofaz gitti

İsrail'e ikinci kadın başbakan geliyor

İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in istifasını bu akşam Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e sunacağı bildirildi. İsrail kabine sekreteri Ovad Yehezkel, Olmert'in kamuoyuna verdiği sözü yerine getirmek istediğini söyledi.Olmert, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında istifa edeceğini yinelemişti.Peres, Olmert'in istifasını kabul ettikten sonra, yeni hükümeti kurması için bir parti liderini görevlendirmeden önce, 120 üyeli parlamentodaki 12 partinin yetkilileriyle istişarelerde bulunacak.Kadima partisinde Olmert'in yerini alan Tzipi Livni'nin yeni hükümeti kurma görevini üstlenmesi bekleniyor. Koalisyonu oluşturmak için 42 günlük yasal süresi bulunan Livni'nin, yeni parlamento çalışmalarının başlayacağı 27 Ekimden önce kabinesini onaya sunmak istediği ifade ediliyor.