Olmert'e mahkeme yolu göründü

İsrail polisi, İsrail Başbakanı Ehud Olmert hakkındaki iddialarla ilgili olarak, aylar süren soruşturmanın ardından dosyayı, "dava açılması" tavsiyesiyle başsavcılığa gönderdi.



Polis, bugün yaptığı dosya değerlendirme toplantısının ardından, rüşvet, görevi kötüye kullanmak ve vergide usulsüzlük yapmak iddialarıyla, Olmert hakkında suç duyurusu tavsiyesinde bulundu.



Polis yetkilililerinin, Olmert dosyası ile ilgili 5 saat süren değerlendirme toplantısı, saat 15.00 sıralarında tamamlanmasına rağmen, resmi açıklamada bulunulmadı. Kanal 2 televizyonu, akşam haberlerinde, Olmert dosyası ile ilgili olarak, polisin dava açılmak üzere, suç duyurusu tavsiyesi yaptığını bildirdi.



Polis, "Kudüs Belediye Başkanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı olduğu dönemlerdeki uygulamaları, usulsüz atamaları, bakanlığa bağlı kurumlarda ihalelerde kayırmalar, Kudüs'teki evini benzerlerinden ucuza, müteahhidine Kudüs Belediyesindeki işlerinde bazı kolaylıklar sağlanması karşılığında aldığı iddiaları, seçim kampanyaları sırasında, Amerikalı Yahudi finansör Morriş Moşe Talansky'den 'zarf içinde' aldığı iddia edilen paralar ve Olmertlerin yurt dışına yaptığı bazı ziyaretleri de destekçilerine çifte faturalandırdığı" iddiaları nedeniyle aylardır Olmert hakkında soruşturma yürütüyordu.



Polis, iddialar arasından Olmert'e seçim kampanyaları sırasında verildiği iddia edilen paralar ile yurt dışı seyahatlerinin çifte faturalandırması iddialarından suç duyurusu tavsiyesini yaptı Morris Moşe Talansky'nin 1997'den bu yana Olmert'e zarf içinde binlerce dolar aktardığı iddia ediliyor.Bu iddiaların, polis soruşturmaları sırasında belgelendirildiği de ifade

ediliyor.



Hukukçular ise hukuken bunun Başbakan'ın haklarında bir kısıtlamaya yol açmayacağını ve Başbakanlık görevini sürdürebileceği değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Ehud Olmert, sorgulamaları sırasında, dava açılması halinde istifa edeceğini açıklamıştı. Olmert, hakkındaki iddialar nedeniyle, 17 Eylül'de yapılacak partisi Kadima'nın başkanlık seçimlerinde de aday olmayacağını bildirmişti.



İsrail Başsavcısı Menahem Mazuz'un, Olmert'le ilgili tavsiyeyi nasıl değerlendireceği ise henüz belli değil. Ancak, İsrail Başsavcılığının, polisin suç duyurusu tavsiyesi doğrultusunda bir karar alması durumunda, İsrail'de ilk kez bir başbakan hakkında rüşvetten dava açılmış olacak. İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in avukatları ise polisin, Olmert'le ilgili tavsiye kararını "anlamsız" olarak değerlendirdi. Avukatlar, yaptıkları açıklamada, "Başbakan için suç duyurusunda bulunacak tek yetkili kişi Başsavcıdır" diyerek, bu konuda tek sorumlunun da başsavcının kendisi olduğunu vurguladı.

