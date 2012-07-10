Olmert yolsuzluktan suçlu bulundu

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2009 yılında görevinden istifa etmek zorunda kalan İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, hakkında açılan yolsuzluk davasından suçlu bulundu. Olmert diğer iki suçlamadan ise beraat etti.

Kudüs mahkemesi, İsrail eski Başbakanı Edud Olmert'i, Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı olduğu dönemde projelerde yakın arkadaşına öncelik vermekle suçlandığı davada güveni suistimalden suçlu buldu.

Olmert, yasa dışı olarak bir Amerikalı sponsordan yardım kabul etmek, Yahudi gruplarının yurt dışı seyahatleriyle ilgili çifte fatura çıkarmak iddialarından ise aklandı.

Ehud Olmert'in güveni suistimalden hapis cezası alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.

İsril eski Başbakanı Ehud Olmert hakkındaki davalar 2006'da başbakan olduktan sonra açılmıştı, ancak dava konuları Olmert'in Kudüs Belediye Başkanı ve bakan olduğu dönemlere rastlıyor.