T24 LogoT24 Logo
Dünya

Olmert özür diledi

İsrail Başbakanı Olmert, Hz. İsa ve Hz. Meryem'in alay konusu yapıldığı televizyon programı için Vatikan'dan özür diledi.

22 Şubat 2009 02:00

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem'in alay konusu yapıldığı televizyon programıyla ilgili olarak Vatikan'dan özür diledi.

Olmert, İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yayımlanan ve Vatikan'ın büyük tepkisini çeken talk show programına atıfta bulunurken, ülkede basın özgürlüğünü sınırlandırmak gibi bir niyeti olmadığını belirtirken, "Bir komedi şovundan bile söz ediyor olsak belli ölçüde hassasiyet gösterilmesini ve ölçülü davranılmasını talep etme hakkı vardır" dedi.

İsrail Başbakanı, haftalık olağan bakanlar kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Hıristiyanlığı ve özellikle de İsrail'de bizimle birlikte yaşan Hıristiyan toplumunu hedef alan açıklamaları esefle karşılıyorum" derken, Vatikan'ı gücendiren programı onaylamadığını belirtti.

Vatikan, söz konusu ifadelerin geçtiği "The Tonight Show" adlı programı protestolar nedeniyle İsrail nezdinde girişimlerde bulunmuş ve programın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Roma Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, mayıs ayında İsrail'i ziyaret edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24