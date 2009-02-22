Olmert özür diledi

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem'in alay konusu yapıldığı televizyon programıyla ilgili olarak Vatikan'dan özür diledi.



Olmert, İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yayımlanan ve Vatikan'ın büyük tepkisini çeken talk show programına atıfta bulunurken, ülkede basın özgürlüğünü sınırlandırmak gibi bir niyeti olmadığını belirtirken, "Bir komedi şovundan bile söz ediyor olsak belli ölçüde hassasiyet gösterilmesini ve ölçülü davranılmasını talep etme hakkı vardır" dedi.



İsrail Başbakanı, haftalık olağan bakanlar kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Hıristiyanlığı ve özellikle de İsrail'de bizimle birlikte yaşan Hıristiyan toplumunu hedef alan açıklamaları esefle karşılıyorum" derken, Vatikan'ı gücendiren programı onaylamadığını belirtti.



Vatikan, söz konusu ifadelerin geçtiği "The Tonight Show" adlı programı protestolar nedeniyle İsrail nezdinde girişimlerde bulunmuş ve programın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.



Roma Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, mayıs ayında İsrail'i ziyaret edecek.

