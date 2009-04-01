Olmert görevi Bibi'ye verirken günah çıkardı

İsrail'de yeni hükümeti kuran Likud lideri Binyamin Netanyahu, başbakanlık görevini Ehud Olmert'ten devraldı.



Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in huzurunda yapılan devir teslim törenine, Netanyahu, Olmert ve eşleri, yeni ve eski bakanlar, bazı üst düzey kamu görevlileri katıldı.



Törende Olmert, kendi döneminde yaptıklarını anlattıktan sonra, üzüldüğü tek konunun, Filistinliler ve Suriye ile gerçek bir barışa doğru çok yaklaşmalarına rağmen gerçekleştirilememesi olduğunu belirtip, bazı hatalar yaptığını, bunlar için üzgün olduğunu, ancak bu hataları dile getirmekten utanmadığını söyledi.



'Bibi' larak da bilinen Yeni Başbakan Netanyahu'dan, kendisinin izlediği yolda devam etmesini isteyen Olmert, yine de İsrail'e huzur getirecek gerçek bir barışa erişilebileceğine inandığını vurguladı.



Netanyahu ve Peres, Olmert'e yaptıkları için teşekkür ederken, Netanyahu, hükümetin politikasına ilişkin bir ipucu vermedi, sadece "Kollarımızı sıvayıp hemen işe koyulmalıyız" demekle yetindi.



Cumhurbaşkanı Şimon Peres de Netanyahu'ya, iki devletli çözümün önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.



Peres, "Liderliğinizdeki hükümet, barış sürecinin her cephede ilerleyebilmesi için olağanüstü bir çaba göstermelidir" dedi. "Görev süresi sona eren hükümetin, ABD tarafından desteklenen ve dünya ülkelerinin çoğunluğunca kabul edilen, iki halk için iki devlet vizyonunu benimsediğini" vurgulayan Peres, "Gelecekteki gerçeğin biçimi hükümetinizce oluşturulmalıdır" diye konuştu.



Peres, bununla birlikte İsrail'in yanı başında hüküm sürecek bir Filistin devletine desteğini ilan etmesi için Netanyahu'ya açık bir çağrı yapmaktan kaçındı.



İsrail Cumhurbaşkanı, "Tüm bölge için barıştan daha iyi bir seçenek göremiyorum; özellikle de Arapların barışa olan gereksinimleri, İran'ın bölgemizin Arap bölümünü ele geçirme tehditleriyle birleşince..." diye konuştu.



Peres, yeni hükümetin çoğunluğa sahip olduğunu ve meşru olduğunu da vurguladı.



Yüzde 54 memnun değil



Öte yandan Haaretz gazetesinin, hükümetin dün Knesset'te güvenoyu almasının hemen ardından yaptığı bir kamuoyu yoklaması, İsraillilerin yüzde 54'ünün yeni hükümetten memnun olmadıklarını ortaya koydu.



Haaretz-Dialog kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre halk yeni hükümete çok da fazla süre vermiyor.



Kamuoyu yoklamasına katılanların üçte birinden azı, yeni hükümetten hoşnut olduklarını ifade etti.



Katılımcılar, kabinedeki önde gelen bakanlardan ikisinin de görevlerine uygun olmadığına inandıklarını kaydetti. Bu isimlerden biri, İsrail Evimiz partisinin lideri, Dışişleri Bakanlığına atanan Avigdor Lieberman oldu. Lieberman, katılımcıların ancak üçte birinden destek alırken, büyük çoğunluk, Lieberman'ın ülke dışında İsrail'i temsil etmemesi gerektiği yolunda görüş bildirdi.



Katılımcıların en az destek verdiği bakanlardan biri de Maliye Bakanlığına atanan Yuval Steinitz oldu. Steinitz, katılımcıların sadece yüzde 22'sinin desteğini aldı. Yüzde 27'si ise kendisine karşı görüş bildirdi. Çoğunluk ise Steinitz'in kim olduğunu bilmediklerini ifade etti.



Kendi partisi içinde eleştiri oklarına hedef olan Savunma Bakanı Ehud Barak ise katılımcıların üçte ikisinden destek aldı.



Netanyahu hükümetinin güvenoyu almasından sonra ilk tepki, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan geldi. Abbas, Netanyahu'nun barışa inanmadığını söyledi.



Abbas, Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıması için uluslararası toplumu, Likud başkanlığındaki sağ hükümete baskı yapmaya da çağırdı.



Yeni kabine



Başbakan Binyamin Netanyahu, yeni kabinede "Ekonomik Strateji" Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Emeklilerden Sorumlu Bakanlık ile Bilim ve Kültür Bakanlığını da üstlendi.



Netanyahu'nun kabinesi şöyle:



Silvan Şalom: Bölgesel kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı



Moşe Ya'alon: Başbakan Yardımcısı



Ehud Barak: Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı



Avigdor Lieberman: Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı



Dan Meridor: Başbakan Yardımcısı



Eliyahu Yişai: İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı



İtzhak Aharonovitch: İç Güvenlik Bakanı



Ariel Atias: Bayındırlık ve İskan Bakanı



Binyamin Begin: Devlet Bakanı



Binyamin Ben Eliezer: Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı



Avişay Braverman: Devlet Bakanı



Yuli Edelstein: Enformasyon ve Diasporadan Sorumlu Bakan



Michael Eytan: Kamu Hizmetleri Bakanı



Gilad Erdan: Çevre Bakanı



Daniel Hershkowitz: Devlet Bakanı



İsaac Herzog: Sosyal Güvenlik Bakanı



Moşe Kahlon: İletişim Bakanı



Yisrael Katz: Ulaştırma Bakanı



Uzi Landau: Altyapı Bakanı



Sofa Landver: Göçmen İşleri Bakanı



Limor Livnat: Devlet Bakanı



Yakov Margi: Dini İşler Bakanı



Meşulam Nahari: Devlet Bakanı



Yossi Peled: Devlet Bakanı



Stas Misezhnikov: Turizm Bakanı



Yaakov Neeman: Adalet Bakanı



Gideon Sa'ar: Eğitim Bakanı



Şalom Simhon: Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı



Yuval Steinitz: Maliye Bakanı



Yeni İsrail hükümetinde ayrıca, Daniel Ayalon Dışişleri Bakan Yardımcısı, Lea Nass Emeklilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Matan Vilnai, Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev aldı.