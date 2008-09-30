Olmert' giderayak 'günah çıkarttı

İsrail'de Olmert dönemi kapandı

'Olmert kalsa da barış görüşmeleri sürecek'

İsrail’de başbakanlığı devretmeye hazırlanan Olmert, “Hiçbir İsrail liderinin dile getirmediği şeyleri söylüyorum” diyerek barış için Golan Tepeleri, Batı Şeria ile Kudüs’te “işgal altındaki” toprakların Filistin ve Suriye’ye geri verilmesi gerektiğini savunduİsrail’de hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 21 Eylül’de başbakanlıktan istifa eden ancak iktidar partisi Kadima’nın yeni seçilen genel başkanı Tzipi Livni’nin hükümeti kurmasına kadar bu görevi geçici olarak yürüten Ehud Olmert, Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda “giderayak” günah çıkarttı. 1993’te Kudüs Belediye Başkanı olarak girdiği politika sahnesinde, “şahin görüşleri” ve komşuları Filistin, Lübnan ve Suriye’ye karşı sert tutumuyla tanınan 63 yaşındaki liderin, “barış güvercinine” dönüşümü olarak tanımlanan röportaj, ülkede büyük yankı buldu.İki yıldır İsrail Başbakanı olan Olmert, Filistin ve Suriye ile sağlanacak barış karşılığında, İsrail’in 1967’de işgal ettiği toprakların büyük bölümünden geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Golan Tepeleri’nin İsrail kontrolünde kalamayacağını, bu toprakların Suriye’ye iade edilmesi gerektiğini kaydeden Olmert, ayrıca Gazze sınırında bulunan bir arazinin Filistinliler’e devredilmesini de önerdi.Belediye Başkanı olduğu dönemde Kudüs’ü İsrail’in “bölünmez başkenti” olarak tanımlayan ve Doğu Kudüs’teki Filistinli nüfusunu “sindirmek” için bölgede Yahudi mahalleleri kuran Olmert, kalıcı barış için Kutsal Kent’in de İsrail ve Filistin arasında paylaşılması gerektiğini itiraf etti. Olmert, “Doğu Kudüs’teki 200 bin Filistinli’yi kontrol etmek çok güç. Son aylarda Kudüs’teki Filistinlilerin saldırılarını gördük. Bu saldırıları durdurmak isteyen biri, kentin bir bölümünden vazgeçmeli” dedi. Olmert, “Küdus’teki İsrail varlığını güçlendiren kişinin ben olduğumu kabul ediyorum. Ama bugüne kadar gerçeği tüm derinliğiyle görmemişim” itirafında da bulundu. Suriye’yle ilgili de “İsrail’de Golan Tepeleri’ni vermeden Suriyelilerle barış yapılabileceğine inanan tek ciddi kişi bile yok” diye konuştu.Filistin, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’ü gelecekte kurulacak bağımsız bir devletin sınırları içinde gösteriyor. İsrail, 2005’te Gazze Şeridi’nden çekilmişti. Ancak Batı Şeria ve Kudüs’ün tamamını kontrol ediyor. Olmert, İsrail’in geri çekilme sırasında Batı Şeria’nın yüzde 93’ünde kontrolü bırakacağını, geri kalanı için Filistinlilere, bu topraklara eşit oranda İsrail toprağı verilmesi gerektiğini söyledi.