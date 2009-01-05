Olmert: Gazze'yi geri alma niyetimiz yok

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ''İsrail'in Gazze'yi geri alma gibi bir niyetinin bulunmadığını'' söyledi.



Olmert, bugün İsrail'e de gelmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde, Sarkozy'ye ''İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımları iletilmesini aksatmayacağı'' sözünü de verdi.



Fransa Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, Sarkozy'nin peş peşe Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Jose Luis Zapatero, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Ehud Olmert ile görüştüğü belirtilmiş, bu görüşmelerin Sarkozy'nin bölgede yapacağı ziyaretlerin öncesinde son bir durum değerlendirmesi amacını taşıdığı dışında başka bir ayrıntı verilmemişti.



İsrail'e bugün öğleden sonra 24 saatlik bir ziyaret için gelmesi beklenen Sarkozy, İsrail'e inişini takiben hemen Ramallah'a geçerek, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelecek, Abbas'la görüşmesi sonrası ise Kudüs'te akşam saatlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile buluşacak.



Sarkozy'nin temasları, İsrail ve Hamas arasında yeniden bir ateşkes sağlanması imkanları üzerinde yoğunlaşacak.