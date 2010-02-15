T24 LogoT24 Logo
Dünya

Olmert: Erdoğan'la uzlaşmak akıllıca

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, Suriye ile barışın mümkün olduğunu söyledi.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, Suriye ile barışın mümkün olduğunu söyledi ve bunun için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "adil bir arabulucu" olarak niteledi.

Dönemin İsrail Başbakanı Olmert ve Erdoğan bir görüşme sırasındaYedioth Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Olmert, dün Tel Aviv Üniversitesi'nde verilen konferansta, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Türkiye ile gerginleşen ilişkileri ve Suriye ile temas eksikliğini eleştirdi.

"Barış gerekli ve acildir" diyen Olmert, Suriyeliler ile Orta Doğu'daki haritayı değiştirebilecek bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti. Bu konuda bir karar alınması gerektiğini kaydeden Olmert, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sinirlenmenin kolay olduğunu, ancak Erdoğan ile uzlaşmanın akıllıca olacağını belirterek, "(Erdoğan) adil bir arabulucu. Türk arabuluculuğunda müzakerelere ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Dünyada açıklamalarından hoşlanmadığımız başka insanlar var" diyen Olmert, ancak olayları yatıştıracak ve alevlendirmeyecek şekilde hareket edilmesi gereğine işaret etti.

"Barışı getirecek bir siyasi adımın rüya olmadığını" söyleyen Olmert, bunun gerekli ve acil olduğuna dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24