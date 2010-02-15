Olmert: Erdoğan'la uzlaşmak akıllıca

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Yedioth Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Olmert, dün Tel Aviv Üniversitesi'nde verilen konferansta, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Türkiye ile gerginleşen ilişkileri ve Suriye ile temas eksikliğini eleştirdi."Barış gerekli ve acildir" diyen Olmert, Suriyeliler ile Orta Doğu'daki haritayı değiştirebilecek bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti. Bu konuda bir karar alınması gerektiğini kaydeden Olmert, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sinirlenmenin kolay olduğunu, ancak Erdoğan ile uzlaşmanın akıllıca olacağını belirterek, "(Erdoğan) adil bir arabulucu. Türk arabuluculuğunda müzakerelere ihtiyacımız var" diye konuştu."Dünyada açıklamalarından hoşlanmadığımız başka insanlar var" diyen Olmert, ancak olayları yatıştıracak ve alevlendirmeyecek şekilde hareket edilmesi gereğine işaret etti."Barışı getirecek bir siyasi adımın rüya olmadığını" söyleyen Olmert, bunun gerekli ve acil olduğuna dikkati çekti.