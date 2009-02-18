Olmert: Erdoğan herhangi bir başbakan

* Başbakan Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Olmert'e "Gazze operasyonlarını sakladı" tepkisine, İsrail Başbakanı Olmert bugün ilk kez cevap verdi.



* Erdoğan için "herhangi bir başbakan" diyen Olmert'e, Başbakan Erdoğan'dan jet cevap geldi



İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail ordusunun Türkiye ziyaretinden birkaç gün sonra Gazze operasyonuna başlaması üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği "Operasyonu bildiği halde bizimle hiçbir şey yokmuş gibi konuştu" şeklindeki suçlamasına ilk kez cevap verdi.



İsrail Başbakanı, ayrıca, bu cevap sırasında ABD eski Başkanı Bush için "yakın dostum" derken, Erdoğan'dan “herhangi bir başbakan" diye söz etti.



Ehud Olmert, Amerikan Musevi kuruluşlarının Kudüs'te düzenlediği toplantıda yaptığı ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden tam metin olarak yayınlanan konuşmasında, dünyada hiçbir toplumun terörist saldırılara sonsuza kadar sessiz kalmayacağını ve bir gün sabrının taşacağını belirtti.



Sabrımız taşmıştı



İsrail Başbakanı, “Maalesef bizim sabrımızın taşması Türkiye ziyaretimle aynı haftaya dek geldi" dedi.



Ehud Olmert, Başbakan Erdoğan'ın Gazze saldırılarının başlaması üzerine "Bize haber vermediler" diye sitem ettiğini hatırlatarak, "Ona söylemememin iki nedeni vardı. Birincisi, o pazartesi günü, cumaya operasyon düzenleyeceğimizi ben de bilmiyordum. Nasıl bilebilirdim ki? Salı, çarşamba günleri güneydeki şehirlerimize 50, 70 roket, füze attılar ve biz de o an artık yeter dedik" dedi.



Niye herhangi bir başbakanı arayayım?



Olmert sözlerine, "Aynı şekilde, samimiyetle söylüyorum, yakın dostum, ABD Başkanı Bush'u da arayıp, Gazze'ye saldıracağım, demedim. Yakın dostum Gordon Brown'ı veya Nicolas Sarkozy'i veya Angela Merkel'i de aramadım. Niye herhangi bir başbakana İsrail'in kendi vatandaşlarını koruma planından söz edeyim? Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum" diye devam etti.



Kalabalık bir Amerikalı Musevi grubunun önünde konuşan Olmert, İsrail'in Türkiye ile iyi ilişkilerinin bulunduğunu ve bunun devam etmesini istediklerini belirterek, "Umarım, Türkiye Başbakanı, bazı ülke liderlerinin, eğer sırlar varsa, bu en gizli sırları paylaşmasının belli sınırları olduğunu anlar" dedi.



İsrail Başbakanı bu sözünün ardından, Türkiye'de bulunduğu pazartesi gününden, o haftanın sonunda Hamas'a operasyon başlatacaklarını kendisinin de bilmediğini bir kez daha tekrarlayarak, "Ayrıca ben birçok ılımlı Arap ülkesinin Hamas'a düzenlediğimiz operasyondan memnun olduğuna eminim" diye konuştu.



Erdoğan'ın yanıtı



Erdoğan ile AB aday ülkesi Hırvatistan Başbakanı İvo Sanader, Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. İki lider AB'ye üyelik süreci ile ilgili konuştu. Erdoğan basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, İsrail Başbakanı Olmert'in Gazze konusunda kendisine yönelik sözlerine şöyle yanıt verdi:



"Ateşkesle ilgili olarak bu işin 2 günde biteceği söylendi ama ne yazık ki esir İsrail askerinin bu ateşkes anlaşmasına dahil edilmesi üzerine Hamas, bunu kabul etmedi. Bunu esir mübadelesinde görüşmek istedi. Filistinli binlerce çocuk, kadın, yaşlı İsrail'in elinde esir bulunuyor. Hamas'ın verdiği rakam var, İsrail'in verdiği rakam var. Bundan dolayı bir tıkanma var. Ama aşılacak gibi. Bu süreç içerisinde bize bir görev düşerse devreye gireriz. Ama bize bir şey gelmedi.



Olmert'in bugünkü açıklamasına ilişkin ise Başbakan Erdoğan şöyle cevap verdi: "Bu konuya şu anda cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bütün gerçekler ortada. Siz bir ülkeyi önce arabulucu olarak istiyeceksiniz. Bu arabulucu ülkeye gelip 5. raundu görüşeceksiniz. Çok daha enteresanı "önce haberim yoktu" diyorsunuz. Sonra da "ben bununla ilgili niçin şuraya buraya haber vereyim". Bunun neresine inanacaksınız? Bunlar geleceğe yönelik güven sorunu doğurur. Liderler güven sorunu yaratamaz. Siyaset güven sorunu doğuran bir kurum değildir. Güven sorunu başlarsa herkes farklı tepkilere girer. Biz uluslararası barışa asla darbe vurma eğiliminde olmadık. Bu yönde adım atıyoruz."