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Dünya

Olmert: "Türkiye, İsrail'in düşmanı değil" TEL AVİV (A.A)

05 Eylül 2011 14:03

-Olmert: "Türkiye, İsrail'in düşmanı değil" TEL AVİV (A.A) - 05.09.2011 - İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, "Türkiye, İsrail'in düşmanı değil" diyerek, İsrail hükümetini Türkiye ile diplomatik krizi çözmeye çağırdı. İsrail radyosunun haberine göre Olmert, dün gece düzenlenen bir konferansta, "Türkiye ile ilişkilerimizi iyileştirmek mümkün ve bu İsrail'in milli çıkarınadır. Bu yüzden bunu yapmak zorundayız" diye konuştu. Türkiye'nin, Mavi Marmara olayı nedeniyle İsrail'in özür dilememesi üzerine uygulamaya koyduğu ve koyacağını bildirdiği yaptırımlarla ilgili açıklamalarının ardından, İsrail'in buna itidalli bir şekilde cevap vermesinin kendisini memnun ettiğini söyleyen Olmert, "Ben Türkiye'deki liderleri şahsen tanıyorum. Türkiye, İsrail'in düşmanı değil, İsrail de Türkiye'nin düşmanı değil. Türkiye, geçmişte çıkarlarımız için çok önem atfeden, önemli ve hassas temaslar için bir köprü olmuştur ve ileride de böyle olabilir" ifadesini kullandı. Konuşmasında barış sürecine de değinen ve Filistin Yönetimi'ndeki liderleri, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ve Başbakan Selam Feyyad'ı iyi tanıdığını belirten eski İsrail Başbakanı, "Şu anki Filistin Yönetimi liderliğinden daha fazla barış isteyen bir Filistin liderliği bulamazsınız" dedi.

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