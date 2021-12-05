"Ölmem mi gerekiyordu?"; Fransa'da judo şampiyonuna şiddet uygulayan antrenörü "yetersiz kanıt" gerekçesiyle serbest bırakıldı

Fransa'da Olimpiyat judo şampiyonu Margaux Pinot'ya şiddet uygulayan erkek arkadaşı ve antrenörü, "yetersiz kanıt" nedeniyle serbest bırakıldı. Mahkeme kararına tepki gösteren Pinot "Ölmem mi gerekiyordu?" derken spor ve politikadan çeşitli isimler sporcuya destek oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nda judo alanında altın madalya kazanan 27 yaşındaki Margaux Pinot, geçen hafta partneri ve antrenörü Alain Schmitt hakkında suç duyurusunda bulundu. Yüzünden yaralanan ve burnu kırılan sporcu, Schmitt'in kendisine evinin önünde saldırdığı, yere sürüklediği, sözlü tacizde bulunduğu ve birden fazla kez vurduğunu söyledi. Pinot, evden komşuların yardımıyla kaçtığını ve polisi aradığını söyledi. Schmitt o gece gözaltına alındı.

Suçlamaları reddeden Schmitt'le ilgili savcı, bir yıllık askıya alınmış ceza talep ederken hakim, yargılamaya devam etmek için "yeterli kanıt bulunmadığını" söyledi. Schmitt, mahkemede suçlamaları reddettiğini, "iki sevgili olarak kavga ettiklerini" söyledi.

Pinot, Twitter'da şiddet sonrası yüzünün geldiği durumu paylaşarak "Ne gerekiyordu? Ölmem sanırım? Beni belki de judo kurtardı ancak bunu bilmeyen kadınları düşünmeden edemiyorum" yazdı.

Gözü moraran Schmitt bir basın toplantısı düzenleyerek, sosyal medyanın kendisini yargıladığını savundu.

Fransa'da spor ve politika dünyasından çeşitli isimler mahkemenin kararına tepki göstererek Pinot'nun yanında yer aldı.