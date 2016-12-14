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Dünya

Ölmeden morga koydular, yaşadığı 2 gün sonra ortaya çıktı!

Güney Afrika'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı

14 Aralık 2016 15:24

Güney Afrika’da geçirdiği trafik kazası sonrası öldü sanılarak morga konulan Msizi Mkhize isimli adamın, iki gün sonra yaşadığı ortaya çıktı. Nefes aldığı fark edilip hemen hastaneye götürülen genç 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

5 Aralık’ta meydana gelen olayda, Durban şehri yakınlarında Kwa-Mashu’de evine doğru yürürken Msizi Mkhize’ya araba çarptı. Olay yerinde öldüğü tespit edilen gencin cesedi morga yerleştirildi.

Nefes almaya başladı

Hürriyet'te yer alan habere göre, iki gün sonra ise acılı aile oğullarının naaşını almak için morga gidince görevlilerden biri, Msizi’nin nefes aldığını fark etti. Hemen hastaneye götürülen genç 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Baba Peter Mkhize, oğlunun ölümüne neden olmakla suçladığı hastane yönetimine dava açacağını söylerken “Büyük şok yaşadık. Oğlumun öldüğüne hangi doktorun karar verdiğini öğrenmek istiyoruz” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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