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Ölmeden heykelini meydanlara diktirdi

Mustafa filminde tartışma yaratacak bir bölüm ise Atatürk’ün 1926’dan itibaren kendi heykellerini büyük kentlere diktirmesi...

29 Ekim 2008 02:00

Mustafa filminde tartışma yaratacak bir bölüm ise Atatürk’ün 1926’dan itibaren kendi heykellerini büyük kentlere diktirmesi...

İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica bu amaçla Ankara’ya davet ediliyor ve İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndaki atlı Atatürk Heykeli ile Ankara Sıhhiye Meydanı’ndaki Atatürk heykelini yaptı.

Canonica tarafından yapılan ilk eseri Atatürk’ün at üstünde tasarlandığı tunç heykel, Etnografya Müzesi’nin önüne 29 Ekim 1927’de dikildi. Başkentteki ikinci eseri Zafer Meydanı’ndaki, Atatürk’ü askeri kıyafetle ayakta tasarladığı heykeli oldu. Bu da 4 Kasım 1927’de yapıldı. Canonica İstanbul’da Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nı tasarladı. Anıt 9 Ağustos 1928 günü açıldı. Canonica’nın Türkiye’deki son eseri İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki atlı Atatürk heykelidir. Heykelin açılışı 28 Temmuz 1932’de yapıldı.

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