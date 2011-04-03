T24 - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndan oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.



Hürriyet gazetesi yazarı Ercan Saatçi'nin yazısı şöyle:



En başta, Bursaspor’un müthiş direnişini tebrik etmek lazım.



Bu direnişe karşı, Fenerbahçe’nin istekliliğini ve mücadelesini de alkışlamak lazım. Aykut hocanın, Bursaspor duvarını bir türlü aşamayan takımında 70. Dakikada yaptığı kritik oyuncu ve sistem değişikliğine de şapka çıkartmak lazım… Ama Olmayınca olmuyor işte… Bursaspor’un gol yememe sistemi (!), Fenerbahçe’ye seyircisinin karşısında puan kaybettirdi dün gece… Ama Daha önce de yazmıştım; Bu Fenerbahçe'nin Altı puan kaybetme kredisi var, kalan 7 hafta daha çok şeyler değişecektir. Bunun bilincindeki Fenerbahçe taraftarı da puan kaybedilmesine rağmen takımlarını bağırlarına bastılar dün gece...





YİNE MÜFTÜOĞLU YİNE 'MİNİCİK' HATALAR



Neymiş, Fenerbahçe özellikle Müftüoğlu’nu istiyormuş… İddia edenler ellerini vicdanlarına koysunlar ve iyi okusunlar; Bir metre önündeki penaltıyı algılamıyor. Aynı pozisyonun devamında kale içindeki geri pası, “pas” geçiyor. Sarı kartlı olan Bursasporlu oyuncuya, düdükten sonra şut çekmesine rağmen kart göstermiyor. Yardımcısı burnunun dibindeki taçı görmüyor, kendisi gözünün önündeki korneri görmüyor. Fenerbahçe pozisyon yaratacakken eften püften düdüklerle oyunu durduruyor. Bir golü vermemek, bir penaltıyı çalmamak değildir sadece, hakem hatası. Böyle minicik hatalarla da çileden çıkarabilirler insanı…





AYKUT KOCAMAN’DAN SONRA;



*Bu sezon kendi evinde hiç yenilmedi.

*Üst üste 11 maç kazanarak tarihe geçti.

*Futbolcular arasındaki guruplaşmalar sona erdi.

*Bazı laubali futbolcular işlerini ciddiye almaya başladılar.

*Basın mensupları, politik konuşmayan bir hoca gördüler.





TOP 5



1-Tek kelimeyle Fenerbahçe Taraftarları.

2- Berabere kalmak için her şeyi yapan Bursasporlu oyuncular.

3-Kazanmak için her şeyi deneyen Fenerbahçeli oyuncular.

4-Burada doğup büyüyen Alex’in kızı Maria’nın İstiklal marşımızı coşkuyla okuması.

5-Seyirciyi daha da bir ateşleyen Kuddusi Müftüoğlu.



MAÇIN ÜÇ ADAMI



Migros tribünü -Okul tribünü – Maraton ve Sosyete Tribünü





