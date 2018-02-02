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Olmayan otomobillerin satışı için kapora alan dolandırıcılar yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, otomobil satma bahanesiyle internet üzerinden kapora aldığı kişileri dolandıran 1'i kadın 4 şüpheli, yakalandı

02 Şubat 2018 19:26

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, otomobil satma bahanesiyle internet üzerinden kapora aldığı kişileri dolandıran 1\'i kadın 4 şüpheli, yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internetten satış yapma bahanesiyle bazı kişilerin dolandırıcılık yaptığı ihbarları üzerine harekete geçti. Polis, internet üzerinden olmayan araçları satıp, kapora alan S.B., A.G., F.Ö. ve İ.Ö.\'nün IP adreslerinden, adreslerini tespit etti. Ekipler, Serdivan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 1\'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Satış siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen İ.Ö.\'nün dolandırıcılık suçundan 65 bin 786 lira cezası ve 66 benzer dolandırıcılık olayından aranması olduğu tespit edildi. A.G.\'nin dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 benzer suçtan aranması, S.B.\'nin benzer 2 suçtan aranması, F.Ö. isimli kadının ise 5 benzer suçtan aranması olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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