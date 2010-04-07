Olmayan belgeleri birilerine vermek naks teşebbüstür

T24 - "Balyoz Eylem Planı"nı hazırladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ve GATA'da tedavi altına alınan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın hakkında ağır ithamlarda bulunduğu dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, açıklama yaptı.



Çetin Doğan'ın suçlamalarını reddeden Özkök, Cnnturk Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan'a konuştu.

Özkök' "Emekli Orgeneral Çetin Doğan Balyoz operasyonunda ortaya çıkan belgeleri medya ya sizin ulaştırdığınızı iddia ediyor. Bu konuyla ilgili bir açıklamanız olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Aslında birşeyler söylemeye gerek yok. Ama suskunluk bazen konuşanları cesaretlendiriyor. Konuyu yakından takip etmeyenler de bu suskunlulugu, iddiayı veya suçlamayı kabul anlamında degerlendiriyor. Bu nedenle bazı şeyleri söylemek zorunda bırakılıyorum" dedi.



"Bu belgeleri benim vermemin mümkün olmayacağını söylemeliyim" diyen Özkök, "Ancak bu belgelerin olmadığını ve bunların imal edildigini kendisi televizyonlarda ve beyanatında söyledi. Olmayan belgeleri birilerine vermek hukuk deyimiyle naks teşebbüstür. (Yani eksik girişimdir)" dedi.





"Hakkımda dava açtırsın"



Özkök sözlerine, "Şayet bu belgelerin basına benim tarafımdan verildiğini ima ediyorsa, delillerini Cumhuriyet savcılarına vererek hakkımda devlet sırlarını açıklamaktan dava açtırmalıdır" diye devam etti.



Hilmi Özkök, "Herhalde disiplinli ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhabbetle bağlı bir emekli orgeneral delilsiz olarak eski komutanına iftira atmaz" dedi.





Çetin Doğan Özkök'ü neyle suçlamıştı?



"Balyoz" soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkartılan emekli Orgeneral Çetin Doğan, dün avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yapmıştı.



Doğan, "Balyoz davasının ulaştığı boyutta hala 'adalete saygı bahanesi'ne sığınarak susanlar, susmaya devam ettikçe, iş başa düştü demektir. Umarım yaptığım açıklamalardayanlışlık ve eksiklik bulanlar, hiç olmazsa bu konularda 'devlet adamı' olarak kendi doğrularını açıklarlar" sözleriyle dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü işaret etmişti.





