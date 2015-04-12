'Olmasaydı da olurduk' ilanı Koç grubuna cevapmış!

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da bir gazetede yayınlanan ve tepki çeken 'Olmasaydı da olurduk' ilanını veren derginin sahibi, mimar Eyüp Gökhan Özekin, AKP'den Uşak ikinci sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. ‘Olmasaydı da olurduk’ ilanının Koç grubuna cevaben hazırlanmış bir ilan oldupunu savunan Özekin “Koç Grubu vakti zamanında bütün gazetelere bir ilan verdi. O ilanda 'Olmasaydın olmazdık' gibi bir ifade vardı. Milliyetçi insanlar olarak baktığınızda topyekün bir Türk Milleti'nin bir kişinin olup olmamasına bağlı bir kaderinin olması bizim milli hislerimize göre doğru bir yaklaşım değil diye düşünerek, milli gerekçelerle Koç grubuna bir itiraz etme motivasyonuna sahip olduk. Buna karşı Koç grubuna milli gerekçelerle cevap vermemiz gerekiyorsa, dini gerekçelerle de bir cevap vermemiz gerektiğini düşündük ve Koç grubuna karşı bir cevap verdik” ifadelerini kullandı.

Yavuz Kuşdemir’in DHA’da seçim çalışmaları için geldiği Uşak'ın Banaz İlçesi'nde AKP il ve ilçe teşkilatı tarafından coşkuyla karşılanan Eyüp Gökhan Özekin, uzun araç konvoyuyla merkeze bağlı Kapaklar Köyü'ne geçip, türbe ziyaretinde bulundu. Özekin, ardından seçim otobüsü ile partisinin seçim bürosuna geçti. Burada partililerle tanışan Özekin'in bir sonraki durağı Uşak'taki Selendililer Derneği oldu. Özekin'e AKP Uşak Milletvekili ve milletvekili birinci sıra adayı Mehmet Altay, AKP Uşak İl Başkanı Basri Yıldırım, AKP Merkez İlçe Başkanı Turgay Eser, AKP’li Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve çok sayıda partili de eşlik etti.

Uşak'a Cumhurbaşkanı ve başbakanın selamlarını getirdiğini belirten Eyüp Gökhan Özekin hoşgörülü, sevgi dolu ve tahammüllü bir seçim kampanyası olmasını diledi. Bu sırada bazı partililerin "Basına soru sordurmayalım" demesi dikkati çekti. Ancak, sorular ardı ardına gelince Özekin cevap vermek durumunda kaldı.

'İlan Koç grubuna cevaptı'

Kendisini 'Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefine, Nizami Alem ve İslam birliği davasına motive olmuş bir insan' olarak tanımlayan Özekin şunları söyledi:

"İslam aleminin o eski şanlı dönemine dönmek için, Başbakanımızın dediği gibi, 'Bu bayrak düştüğü yerden kalkacak.' Bu bayrak da Anadolu topraklarında düştü, buradan sıçramaya başlayacağız. Dolayısıyla güçlü Türkiye'ye inanan, milliyetçi, muhafazakâr ve vatansever insanlarız. Öyle medyada ifade edildiği gibi bir öcü, bir canavar değiliz. Zaten burada karşınızdayım, seçim kampanyası boyunca da Uşak'ta olacağım. Milliyetçi ve dindar insanlarız. Koç Grubu vakti zamanında bütün gazetelere bir ilan verdi. O ilanda 'Olmasaydın olmazdık' gibi bir ifade vardı. Milliyetçi insanlar olarak baktığınızda topyekün bir Türk Milleti'nin bir kişinin olup olmamasına bağlı bir kaderinin olması bizim milli hislerimize göre doğru bir yaklaşım değil diye düşünerek, milli gerekçelerle Koç grubuna bir itiraz etme motivasyonuna sahip olduk. Buna karşı Koç grubuna milli gerekçelerle cevap vermemiz gerekiyorsa, dini gerekçelerle de bir cevap vermemiz gerektiğini düşündük ve Koç grubuna karşı bir cevap verdik. 'Atatürk'e hakaret etti. Atatürk'e böyle şey yaptı' deniliyor. Burada bir sürü yalan söyleniyor. Atatürk'e bir tane hakaretimi bulup çıkartamazlar. Öyle bir hakaret, küfür yok. Biz yalnızca ilan verdik."