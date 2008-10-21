Olmak ya da olmamak!..

Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler saat 21.45'te başlayacak mücadelede Arsenal karşısında G Grubu'ndaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bugün İngiltere'nin Arsenal takımıyla kendi sahasında yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki maçta sadece 1 puan alabilen sarı-lacivertliler, bugünkü maçta taraftarının da desteğiyle grup lideri Arsenal'i yenip, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor.
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İsveçli hakem Peter Fröjdfeldt yönetecek. Karşılaşma Star TV'den canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Luis Aragones, önemli Arsenal maçı öncesinde sağ kanatta sıkıntı yaşıyor. İspanyol teknik adamın bu kanatta görev verdiği oyunculardan Önder ve Gökhan'ın tedavileri yoğun bir şekilde sürüyor. İki futbolcu Arsenal maçı öncesi yapılan son idmanda takımla birlikte çalışmazken, Gökhan'ın oynayıp, oynamayacağının maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Önder'in ise oynamasının zor olduğu bildirildi.
Kocaelispor maçında sakatlanan Önder'in yerine sağ kanatta Ali'ye görev veren Aragones'in Gökhan'ın oynayamaması durumunda Arsenal maçında yine Ali'ye sağ kanatta görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Emre ise bugünkü maçta forma giyemeyecek.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Arsenal maçına Volkan Demirel, Gökhan (Ali), Edu, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Alex, Uğur, Semih, Guiza muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.
Arsenal'in ise, Fenerbahçe karşısına Almunia, Eboue, Clichy, Silvestre, Wallcot, Denilson, Song, Fabregas, Nasri, Van Persie, Adebayor muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.
Grupta ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-1 yenilen Fenerbahçe, kendi sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla da 0-0 berabere kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, grupta 1 beraberlik, 1 yenilgi ve 1 puanla son sırada yer alıyor.
İlk maçta deplasmanda Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalan Arsenal ise ikinci maçta kendi sahasında Porto'yu 4-0 gibi farklı bir skorla yendi. Arsenal, grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 puanla lider durumda bulunuyor
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