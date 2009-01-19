Olmadı Tercüman

Halk’a ve Olaylara Tercüman gazetesi, 19 Ocak Pazartesi günü kullandığı manşetiyle dikkat çekti: Olmadı Yahudi.

Kimi çevreler ‘aşağılamak’ amacıyla ‘Yahudi’ tanımlamasında bulunuyor. Kimileri ise dini vurguda bulunmak için ‘Musevi’ demeyi tercih ediyor.

Elbette İsrail’in Gazze’de yaptıkları hiçbir şekilde tasvip edilemez. Çocuk, kadın, yaşlı; sivillerin üzerine bomba yağdırılması kabullenilemez. Ama ‘Olmadı Yahudi’ başlığı altında ‘ayrımcılık, ırkçılık, aşağılama’ amacı güdüldüğü, bu mesajın verilmeye çalışıldığı anlaşılıyor.

‘Kurtarıp ekmek verdik’

Tercüman’ın manşet haberinde şöyle deniliyor: İspanya ve Hitler Almanyası’nda soykırımından kurtarıp yıllarca ekmek verdiğimiz Yahudiler’in, Mısır Zirvesi’nden sonra liderlere verdikleri yemeğe Cumhurbaşkanı Gül’ü davet etmemeleri büyük vefasızlık olarak yorumlandı.

Ya Türkiye’de yaşayanlar!

Bu haber farklı versiyonlarla da verilebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının yetersizliğine vurgu yapılabilirdi. Ya da İsrail’in Türkiye’yi çağırmamasının perde arkası araştırılabilir, analiz de yapılabilirdi. Ama gerek başlıkta, gerekse spotta kullanılan kelimeler bilinçli bir şekilde seçilmiş. ‘Yahudiler’, ‘Kurtarıp ekmek verdiğimiz’ denilerek belki İsrail devleti işaret edilmiş. Ama Türkiye’de yaşayan Musevilerin göz ardı edildiği anlaşılıyor.