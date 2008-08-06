Oliviera bombası

Tempo24-



Galatasaray'da golcü futbolcu arayışları sürerken, Sarı - kırmızılı yönetimin uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı golcü Ricardo Oliveira ile anlaşmaya vardığı ve transferin bitirildiği iddia edildi.



Sarı - kırmızılılar, İspanya İkinci Lig takımlarından Real Zaragoza'da forma giyen Brezilyalı yıldız Ricardo Oliveira ve kulübüyle kesin anlaşma sağladığı belirtilirken turkspor.net sitesinde yer alan habere göre, G.alatasaray'ın Almanya kampından İspanya'ya hareket eden ve bu futbolcu için önce kulübüyle görüşen yönetici Haldun Üstünel'in, Real Zaragoza ile anlaştığı iddia edildi. Kulübün ardından Oliveira'nın menajerleri Heinz Gruler ve Augusto Castro'yla bir araya gelen Üstünel'in, Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili kesin anlaşmaya vardığı açıklandı.



Geçen sezon La Liga'da Real Zaragoza formasıyla 17 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, ligi 18. sırada bitiren takımının küme düşmesine engel olamamıştı. Oliveira, Real Zaragoza'dan önce Portuguesa, Santos, Valencia, Real Betis ve AC Milan'da da forma giymişti.



RICARDO OLIVIERA KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Mayıs 1980

Doğum yeri: Brezilya

Boyu: 1.83 m.

Kilo: 76 kg.

Mevki: Forvet

Kariyeri: 222 maç / 105 gol

Milli Takım: 11 maç / 3 gol



