Oliver Kahn: Conte Türkler'den, Galatasaray'a yenildikleri karşılaşmanın intikamını aldı

Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın efsane kalecisi Oliver Kahn İtalya'nın İrlanda mağlubiyetiyle ilgili "İtalya hocası Conte, Juventus'un başındayken Galatasaray'a yenildikleri karşılaşmanın intikamı aldı" dedi.

Alman ZDF televizyonunda yorumculuk yapan Kahn, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, Juventus'un başında iken 2013 yılındaŞampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a İstanbul'a 1-0 yenildikleri karşılaşmayı hiç unutmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Conte, İrlanda Cumhuriyeti maçıyla Türkler'den intikamını aldı. 2013 yılındaSneijder'in attığı golün acısını böyle çıkardı. Kaleci resmen boşa çıktı. İtalya resmen kazanmak istemedi."

İtalyan futbolcular: Elimizden geleni yaptık



Hürriyet'te yer alan habere göre, Oliver Kahn'ın bu sözlerine karşılık İtalya Milli Takımı futbolcularından Lorenzo Insigne ve Mattia de Sciglio, sahaya kazanmak için çıktıklarını söylediler.

Insignre, "Tüm takım elinden geleni sahaya koydu. Performansımız ile ilgili pişmanlık yok ama sahada iyi değildik, kötüydük" açıklamasını yaparken, De Sciglio şunları söyledi:

"Bu maça kazanmak için çıktık. 23 kişilik kadromuz var ve herkesin hedefi aynı. Maçı kazanacağımız fırsatlar da yakaladık ama olmadı. İrlanda Cumhuriyeti maça her şeyini verdi ama biz onlara karşılık veremedik."