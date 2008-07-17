Oliveira mı geliyor?

Tempo24 - Milano’da Ricardo Oliveira ile bir araya gelen Adnan Polat ve Haldun Üstünel, Brezilyalı oyuncuyla el sıkıştı. Sambacı golcü, kariyerine İspanya 2. Ligi’ne düşen Real Zaragoza’da devam etmek istemiyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor. Oliveira’nın eşini de ikna eden Polat-Üstünel ikilisi şimdi Zaragoza ile sorunları çözmeye çalışıyor. İspanyol ekibinin 10 milyon Euro’luk bonservis bedelinde ısrarla sürdürdüğü direnci kırmaya çalışan yönetim, taraftara müjdeyi vermek son pürüzleri de ortadan kaldırmaya uğraşıyor. Oliveira için düşünülen son formül ise kiralama yolu...



İtandje tam yılan hikayesine döndü

Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredir peşinde olduğu Charles İtandje transferini bir türlü sonuca bağlayamaması, menacerlerin sürekli sorun çıkarmasına bağlanıyor. Kamerun asıllı Fransız kalecinin dört ayrı menaceri bulunuyor ve bunların herbirinin birbirinden bağımsız isteklerde bulunması Galatasaray Yönetimini çileden çıkarmış durumda. İtandje’ye şartlarını belirten Cim Bom son teklifini yaptı. Eğer problemler çözülürse 26 yaşındaki kalecinin hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip, imza atması bekleniyor. Kaleye takviyeyi Skibbe’den çok yönetimin istediği biliniyor.





Alman basınından Chihi iddiası

Cim Bom bir yandan Ricardo Oliveira transferini bitirmek için uğraşırken, Alman basını ortaya yeni bir iddia attı. Kölner Express gazetesi, Galatasaray’ın yeni hocası Michael Skibbe’nin Almanya’dan tanıdığı Köln’ün 20 yaşındaki forveti Adil Chihi’ye Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek istediğini yazdı. Kölner Express’in haberinde sol ayağı çok etkili olan Faslı oyuncuyu, Skibbe’nin takımda görmeyi çok istediği belirtildi. Ancak Köln Teknik Direktörü Christoph Daum’un kulüple 2011 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chihi’yi kesinlikle takımdan göndermeyi düşünmediği öğrenildi.





Mehmet Topal kesin satılmıyor

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’ın ısrarla istediği Mehmet Topal için yönetimden izin çıkmadı. İngiliz basını, teknik direktör David Moyes’in transfer listesinin ilk sırasındaki milli oyuncu için Mavi-Beyazlılar’ın önce 5 milyon Euro önerdiğini ardından bu rakamı 8 milyon Euro’ya yükselttiğini öne sürmüştü. Ancak yönetici Haldun Üstünel, gelişmeleri basından takip ettiklerini belirtip “Everton Mehmet için herhangi bir teklif yapmadı. Zaten bizim de onu satma gibi bir düşüncemiz bulunmuyor. Mehmet gelecek sezon kadromuzda yer alması gereken önemli bir futbolcu” diye konuştu.