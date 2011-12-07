-Olin Edirne: 92 - Okapi Aalstar: 86 EDİRNE (A.A) - 07.12.2011 - Olin Edirne, EuroChallenge Cup'taki 4'üncü maçında Belçika temsilcisi Generali Okapi Aalstar'ı 92-86 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Stimac ve Videonov ikilisiyle sayılar bulan Olin Edirne, ilk 5 dakikayı 16-9 önde geçti. Hücumda Stimac'ın skorer oyunuyla etkili olan Olin Edirne, ilk periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 10 sayıya kadar çıkardı: (29-19). Ev sahibi takım, ilk periyotu 29-19 önde tamamladı. İkinci periyoda Okapi Aalstar takımından Jackson ve Copeland'ın attığı basketlere, Videnov ve Wright ile cevap veren Olin Edirne, farkın kapanmasına izin vermedi. Hücumda çok etkili bir oyun sergileyen Türk temsilcisi ikinci periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 16 sayıya çıkardı: (47-31). Kalan dakikalarda savunmada toparlanan konuk takım, Luyten ve Jackson'ın üst üste attığı basketlerle farkı ilk önce 10, periyotun bitimine 15 saniye kala ise 5 sayıya kadar indirdi: (48-43). Olin Edirne, ikinci periyodu da 48-43 üstün bitirdi. Üçüncü periyoda iyi başlayan konuk takım, özellikle boyalı alanda Copeland'ı etkili kullandı. Hücumda çok fazla sayıda top kaybeden Olin Edirne, rakibi karşısında maçın başından bu yana götürdüğü skor üstünlüğünü 27. dakikada rakibine kaptırdı: (57-58). Konuk takım ilk kez öne geçerken, karşılıklı basketlerle geçen bu periyodu Belçika temsilcisi 63-67 önde tamamlamayı başardı. Son 10 dakikalık bölüm büyük bir çekişmeye sahne oldu. Stimac ve Wright ikilisiyle boyalı alanı yine iyi kullanan Olin Edirne, 34. dakikada yeniden öne geçti: (76-75). Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçta seyirci desteğini de arkasına alan Olin Edirne, karşılaşmayı 92-86 kazandı. Salon: Mimar Sinan Hakemler: Milan Mazic, Carlos Cortes, Miraslav Tomov Olin Edirne: Wright xxx 14, Ogün xx, Mustafa Abi xx 5, Stimac xx 35, Wilkinson xxx 9, Polat xx 7, Reha Öz xx 3, Videnov xxx 19, Davud Kamer xx Okapi Aalstar: Steinbach x 5, Kruger xx 5, Luyten xx 11, Copeland xx 29, Van Langenhove xx 4, Holiday x 6, Jackson xx 18, Young x 8 1. periyot: 29-19 Devre: 48-43 3. periyot: 63-67