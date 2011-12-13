-Olin Edirne: 89 - Triumph Lyubertsy: 82 EDİRNE (A.A) - 13.12.2011 - Olin Edirne, EuroChallenge Cup'taki 6. maçında Rusya temsilcisi Triumph Lyubertsy'i 89-82 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Wilkinson ve Videonov ikilisiyle sayılar bulan Olin Edirne ilk 5 dakikayı 9-6 önde geçti. Savunmada toparlanan Rus temsilcisi Jefferson ve Landry'nin attığı basketlerle ilk periyodun bitimine 2 dakika kala 17-17 beraberliği yakalandı. Hücumda çok top kaybeden Olin Edirne, ilk periyodu 21-20 geride tamamladı. İkinci periyoda Triumph Lyubertsy takımından Karesev ve Landry'nin attığı basketlere, Videnov ve Mustafa Abi ile cevap veren Olin Edirne, farkın açılmasına izin vermedi: (24-26). Özellikle Mustafa Abi ve Wilkinson ile dış şutlarla üst üste basketler bulan Türkiye temsilcisi, ikinci periyodun bitimine 2 dakika kala tekrar öne geçti: (38-36). Etkili oyununu sürdüren Olin Edirne, rakibi karşısında ikinci periyodu 47-40 önde tamamladı. Üçüncü periyodun ilk dakikalarında Wright'ın 3 sayılık basketiyle taraftarını coşturan Olin Edirne, aradaki farkı 9 sayıya çıkardı: (54-45). Rusya temsilcisinin hücumlarını sayıya çevirmesi ve Olin Edirne'nin savunma zafiyetleri nedeniyle üçüncü çeyreğin bitimine 5 dakika kala Triumph Lyubertsy skorda eşitliği yakaladı: (54-54). Karşılıklı basketlerle geçen periyot 64-63 konuk ekibin üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte, ev sahibi takım Olin Edirne, Videnov'un savunmadaki etkinliğini Mustafa ve Wright'la hücumda birleştirince karşılaşmanın 33. dakikasında üstünlüğü eline aldı: (72-66). Son çeyreğin kalan bölümleri karşılıklı ataklarla geçti. Süre bitiminde maçı kazanan taraf Olin Edirne oldu: (89-82). Salon: Mimar Sinan Hakemler: Miodrag Licina xxx, Vaclav Lukes xxx, Saverio Lanzarni xxx Olin Edirne: Wright xxx 16, Ogün xx 3, Mustafa Abi xx 17, Stimac xx 6, Wilkinson xxx 20, Polat xx 5, Reha Öz xx, Videnov xxx 16, Davud Kamer xx 6 Triumph Lyubertsy: Jefferson xx 10, Mc Kee xx 6, Karasev xxx 20, Kuzyakin xx 8, Lazarev xx 4, Landry x 10, Vikhrov xx 7, Solevev xx 1, Kurtsevich x 2, Andreev xx, Valiev xx 9, Zvarykin xx 5 1. periyot: 20-21 Devre: 47-40 (Olin Edirne lehine) 3. periyot: 63-64