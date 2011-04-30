-OLİN EDİRNE: 76 - GALATASARAY CAFE CROWN: 75 EDİRNE (A.A) - 30.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Olin Edirne, Galatasaray Cafe Crown'ı 76-75 yendi. Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. İlk dakikada Galatasaray Cafe Crown, Shumpert'ın elinden ilk sayısını kazanırken, ev sahibi takım Can ile ilk basketi buldu. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında pota altından sayılar bulan sarı-yeşilliler 6. dakikada Reha ve Doliboa'nın attığı basketlerle farkı 5 sayıya kadar çıkardı: (13-8). Kalan dakikalarda müthiş bir savunma yapan konuk takım ilk periyotun bitimine 2 dakika kala 17-15 öne geçti. İlk periyot 24-20 Galatasaray Cafe Crown'nun üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyota çok iyi başlayan Olin Edirne, Ginevicius ve Erdal'ın elinden kazandığı basketlerle 14. dakikada beraberliği yakaladı: (29-29). Karşılıklı basketlerle giden ikinci periyotta 17. dakikada 36-34 öne geçen Olin Edirne, Seibutis, Samardiski ve Erdal'ın attığı basketlerle devreyi 43-37 önde tamamladı. Üçüncü periyota Johnson'ın üst üste attığı sayılarıyla başlayan konuk takım, 26. dakikada 47-47 beraberliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Olin Edirne, Seibutis üç sayılık atışları, Erdal'ın da pota altından bulduğu basketlerle farkı tekrar 6 sayıya kadar çıkardı: (57-51). Etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım son saniyelerde Samardiski'nin elinden kazandığı sayıyla son periyota 59-51 önde girdi. Son periyotta Galatasaray Cafe Crown, hücumda peş peşe top kayıpları yapan Olin Edirne karşısında farkı hızla eriterek Ermal'in üst üste sayılarıyla 35 dakikada 65-64 öne geçti. Karşılaşmanın bitimine 40 saniye kala Evren'nin sayılarına engel olamayan ev sahibi takım, bitime 4 saniye kala 75-74 geride girdi. Sarı-yeşilliler, Caner'in son saniyede attığı basketle karşılaşmayı 76-75 kazandı. -MAÇIN ARDINDAN- Galatasaray Cafe Crown Başantrenörü Oktay Mahmuti, ''20 senedir bu işin içindeyim en çirkin günlerden birini yaşadım'' dedi. Mahmuti, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, yaşananları seviyesizlik olarak değerlendirdi. Uzun yıllar basketbol camiasına emek veren birisi olarak, uzun zamandır ilk kez böyle güzel olmayan bir karşılaşma yaşadığını ifade eden Mahmuti, şunları kaydetti: ''Çok çirkin ve sporun içinde olmayan şeyler yaşandı. Büyük bir camiayı temsil ediyorum dolayısıyla ona uygun konuşmalıyım. Kendi duygularımı mümkün olduğunca bastırmam gerekiyor. Bugün burada yaşananlar seviyesiz, Olin Edirne takımından dolayı değil, yaşananlar hakikaten çirkin ve yakışmayan bir görüntü oldu. Böylesine insanların mücadelesine, emeğine saygısız olmalarını ben hakikaten kaldıramıyorum. Hiç konuşmadık, hep kendimizi tuttuk, ilk kez konuşuyorum, hep yutkunduk ama bugün burada yaşananlar hakikaten beni bir spor adamı olarak çok acıttı. Ben bunu Efes Pilsen antrenörüyken, Panathainakos'la oynadığımız maçlarda yaşıyordum. 3. dakikada iki uzunun 4'er 5'er faul pozisyonlarına gelmesi... 20 senedir bu işin içindeyim en çirkin günlerden birini yaşadım.'' Bir gazeteci, Mahmuti'ye ''seviyesiz ve çirkin olarak değerlendirmenizde kimi kastediyorsunuz?'' sorusu üzerine Mahmuti, daha fazla konuşamayacığını belirterek toplantı odasından çıktı. -OLİN BAŞANTRENÖRÜ TAŞTİMUR- Olin Başantrenörü Gökhan Taştimur ise, oyuncularını ''canavarlar ordusuna'' benzeterek, hepsini ayrı ayrı kutladığını ifade etti. Önemli bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taştimur, şunları kaydetti: ''Bizim için çok önemli bir maçtı, artık Play-Off'a yaklaşmış durumdayız. Galatasaray geçtiğimiz haftalardan beri 1 ve 2'ncilik için çok ciddi bir ivme kazanmıştı. İstanbul'da aldığımız galibiyetten dolayı bir yerlerde onlarla eşleşirsek iyi olur. Rakip seçme gibi lüksümüz yok. İlk senesinde olan bir takım canla başla mücadele etti. Bir canavar ordusu bunun karşılığında flaş bir galibiyet aldık.'' Meslektaşı Mahmuti'nin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Taştimur soruyu ''Hakemler hakkında genel olarak konuşmak istemiyorum. Ben de maçı maçlardan sonra eleştiriyorum. Ama bu konulara girmek istemiyorum'' diye yanıtladı. Salon: Mimar Sinan Hakemler: Engin Kenarman xxx, Alper Özkök xxx, Turgut Işık xxx Olin Edirne: Can xxx 7, Seibutis xxx 18, Samardiski xxx 15, Reha xxx 6, Doliboa xx 7, Erdal xx 7, Ginevicius xxx 6, Davud xx, Caner xxx 8, Ahmet xx 2, Galatasaray Cafe Crown: Shipp xx 11, Johnson xx 12, Evren xx 4, Shumpert xx 9, Ermal x 11, Caner xxx, Tutku xx 9, Andric xx 5, Rancik xx 5, Haluk xx 3, Sertaç xx 6 1. Periyot: 20-24 Devre: 43-37 3. Periyot: 59-51