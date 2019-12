-Olin Edirne: 69 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 76 ERZURUM (A.A) - 07.10.2011 - Erzurum'da devam eden Spor Toto Türkiye Kupası Elemeleri B Grubu müsabakalarının ikinci gününün ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Olin Edirne'yi 76-69 yendi. Cemal Gürsel Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi daha istekli başladı ve 2. dakikayı Mays, Vincent ve Antony'nin bulduğu sayılarla 6-3 önde geçti. Bu sürede Olin Edirne, Christopher'in üçlüğüyle sayı üretebildi. Maçın 4. dakikası geçilirken Olin Edirne'de Mustafa Abi 3. faulünü aldı. Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mays ve Vincent'in etkili oyunuyla 8. dakikayı 12-8'lik üstünlükle geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk periyotun son dakikasına da 16-13 önde girerek periyotu 21-16 önde bitirdi. İkinci periyoda iki takım da atak başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Can ile sayı bulurken, Olin Edirne ise Stimaç ve Ogün ile sayılar üretti. Çeyreğin 17. dakikasında Mustafa Abi'nin sayısıyla Olin Edirne eşitliği yakaladı ve skor 31-31 oldu. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi Car ve Asım Pars'ın sayılarıyla 18. dakikayı 35-31 önde geçti. Mücadelenin son dakikasında Christopher'in sayılarıyla Olin Edirne yine eşitliği yakalamasına rağmen, devreyi Mersin Büyükşehir Belediyesi 38-37 önde kapadı. Maçın ikinci yarısında Mersin Büyükşehir Belediyesinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Olin Edirne öne geçerek, 24. dakikayı 42-40 önde tamamladı. Daha sonra Can ve Antony ile sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi oyunda yeniden üstünlüğü ele geçirdi, 28. dakikaya 49-45'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyodun son dakikasına kadar etkili oyununu devam ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, periyodu da 54-50 önde bitirdi. Oyunun son çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Olin Edirne'nin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendirerek, 34. dakikada skoru 60-50'ye getirdi ve farkı 10 sayıya çıkardı. Sonraki dakikalarda da aradaki farkı korumayı başaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmadan 76-69 galibiyetle ayrıldı. Bu arada, maçın yıldızı Mersin Büyükşehir Belediyesinden Can seçildi.