-OLİN EDİRNE SERİYİ 2-2 YAPTI EDİRNE (A.A) - 19.05.2011 - Beko Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final mücadelesinde Olin Edirne, Banvit'i 81-52 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Play-off çeyrek final serisinin dördüncü maçında Olin Edirne, Mimar Sinan Spor Salonu'nda Banvit'i konuk etti. Seyircinin desteğiyle maça iyi başlayan Olin Edirne, Samardjiski ve Reha Öz'ün basketleriyle sonuca giderken, Banvit ise Barış ve Williams'la karşılık vermeye çalıştı. Olin Edirne etkili oyununun sonunda ilk periyodu 23-15 üstün tamamladı. Baskılı savunma yapmaya çalışan rakibi karşısında Olin Edirne, ikinci periyoda da hızlı başladı. Olin Edirne 13. dakikada skoru 27-16'ya getirerek aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkarttı. Olin Edirne, Banvit'in top kayıplarını da iyi değerlendirerek ilk devreyi 40-31 üstün tamamladı. Üçüncü çeyreğe Caner ve Ginevicius'un üçlük basketleriyle giren Olin Edirne, aradaki farkı açmaya başladı. Ev sahibi ekip, Seibutis ve Samardjiski'nin de isabetli şutlarıyla 25. dakikada durumu 51-35 yaptı. Seyircinin desteğini arkasına alan Olin Edirne, üçüncü periyodu 60-42'ye getirerek sayı farkını da 18'e çıkarttı. Baskılı oyunuyla aradaki farkı 23 sayıya kadar çıkartan Olin Edirne, üçüncü periyodu 65-42 önde kapattı. Konuk takım Banvit aradaki farkı kapatmakta zorlanınca, Olin Edirne karşılaşmadan 81-52 galip ayrıldı. Bu skorla Olin Edirne rakibi karşısında durumu 2-2'ye getirdi. Serinin 5. maçı 22 Mayıs 2011 tarihinde saat 15.00'de Bandırma'da oynanacak. Salon: Mimar Sinan Spor Salonu Hakemler: Murat Biricik xxx, Zafer Yılmaz xxx, Semih Vural xxx Edirne Olin: Can Akın xx(6), Erdalxx, Ginevicius xxx(14) Seibutis xxx(24), Caner xxx(15), Samardjiski xxx(8), Doliboa x, Davud xx(1), Ege, Ahmet, Reha Öz xxx(13) Mehmet Tufan Banvit: Şafak Edge x, Barış Ermiş xx(7), Mutlu x(3), Yiğitcan x(2), Barış Özcan, İzzet x(3), Simmons xx(8), Erol x(3), Golubovic xx(8), Bora xx(7), Williams xx(8), Davis x(3) 1. Periyot: 23-15 Devre:40-31 3. Periyot: 65-42