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Spor

OLİN EDİRNE BASKET: 91

23 Ekim 2010 22:34

-OLİN EDİRNE BASKET: 91 - TÜRK TELEKOM: 82 EDİRNE (A.A) - 23.10.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Olin Edirne Basket, Türk Telekom'u 91-82 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Salon: Mimar Sinan  Hakemler: Erşan Kartal xxx, Ozan Çakar xxx, Semih Vural xx Olin Edirne Basket: Can Akın xxx 23, Erdal Bibo xx 2, Vidas Ginevicius xxx 23, Renaldas Seibutis xxx 7, Caner Ercan xx 2, Ahmet Kaplan x, Predrag Samardjiski xxx 16, Seth D.Doliboa xxx 18,  Alican Güney x, Ömer Ünver x, Davud Kamer x Türk Telekom: Kzell Ray Wesson xx 11, Can Uğur Öğüt xx 2, Orhan Aydın Haciyeva xx 4, Ümit Türkoğlu xx 5, Sani Becirovic xxx 15, Rasim Başak xx 8, Mehmet Yağmur xxx 10, Yunus Çankaya xxx 17, Joseph Gaffney x, Gregory Stiemsma xxx 10 1. Periyot: 24-20 Devre: 46-40 3. Periyot: 65-57 5 Faulle Çıkan: Vidas Ginevicius (Olin Edirne)

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