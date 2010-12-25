-OLİN EDİRNE: 88 - ERDEMİRSPOR: 61 EDİRNE (A.A) - 25.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde, Olin Edirne, Erdemirspor'u 88-61 yendi. Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken daha sonra baskısını artıran Olin Edirne ilk çeyreği 28-23 önde tamamladı. İkinci periyoda aradaki sayı farkının rahatlığıyla başlayan ev sahibi takım Olin Edirne, bu periyotta da baskısını sürdürdü ve devreyi 9 sayı farkla üstün bitirdi (45-36). Üçüncü çeyrekte adeta rakibine nefes aldırmayan Olin Edirne, karşılaşmanın 28. dakikasında hem savunmada hem de hücumdaki etkinliğiyle aradaki sayı farkını 18 sayıya kadar çıkardı (60-42). Temposunu koruyan yeşil-sarılı ekip karşılaşmanın 3. periyodunu da 21 sayı farkla noktaladı(67-46). Son çeyrekte aradaki farkı kapatmak için oyuna hızlı başlayan Erdemir, hücumlarından sayı bulamayınca Olin Edirne karşılaşmanın tamamlanmasına 6 dakika kala aradaki farkı 24 sayıya çıkardı (72-24). Karşılaşmanın başından sonuna kadar açık farkla önde oynayan ev sahibi Olin Edirne, karşılaşmadan 88-61 galip ayrıldı. Salon: Mimar Sinan Hakemler : Fatih Söylemezoğlu x, Kaan Büyükçil xx, Can Atsüren xx Olin Edirne : Fikret xxx 7, Erdal xx 4, Ginevicius xx 8, Suibutis xxx 29, Caner xxx 8, Samardjiski xxx 9, Mehmet Tufan xxx, Reha xx 6, Doliboa xx 11, Ömer xxx 6, Davud xx Erdemirspor: Johnson xx 12, Altan xx 6, Melih Yıldız x 4, Ali Berent xx, Eren xx 2, Thomas xx 10, Barbour xx 10, Erkan xx 10, Norris xx 2, İsmail Hakan xx 5, Melih Sevda x, Nihat Emre xx 1.Periyot: 28-23 Devre: 45-36 (Olin Edirne lehine) 3.Periyot: 67-46