-Olin Edirne: 87 - Hacettepe Üniversitesi: 75 EDİRNE (A.A) - 04.02.2012 - Beko Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşmasında, Olin Edirne sahasında Hacettepe Üniversitesi'ni 87-75 yendi. Karşılaşmanın ilk basketini konuk takım Amaning'in elinde bulurken, mücadelenin 5. dakikası 12-8 ev sahibi Olin Edirne'nin üstülüğüyle geçildi. Olin ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 11 sayıya kadar çıkardı (19-8). Etkili oyununa devam eden Olin Edirne, ilk periyotu 14 sayı farkla 29-15 önde kapadı. Olin Edirne'de Videnov ilk çeyrekte rakip potaya 20 sayı bıraktı. İkinci çeyreğe de etkili başlayan Olin Edirne oldu. Ev sahibi takım, art arda sayılar bulurken, Hacettepe Üniversitesi bu periyotta ilk sayısını Hüseyin'in elinden 14. dakikada buldu. Maçın 15. dakikası 13 sayı farkla Olin Edirne üstünlüğüyle geçildi (38-25). Olin Edirne, ilk devreyi de 43-35 önde kapadı. İkinci yarıda Hacettepe Üniversitesi, Amaning ve Derya ile peş peşe basketler bulurken Olin Edirne Stimac ve Polat ile karşılık verdi. 25. dakikayı Olin Edirne 54-48 önde geçti. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü çeyreği Olin Edirne 7 sayı farkla 59-52 önde tamamladı. Son çeyreğe de Bulgar oyuncusu Videnov ile dış ve boyalı bölgeden bulduğu basketlerle hızlı başlayan taraf Olin Edirne oldu. Bu bölümde taraftarının da büyük desteğini arkasına alan ev sahibi Videnov, Davud ve Wilkinson'un basketleriyle 25. dakikayı 14 sayı farkla önde geçti: (77-63). Taraftarların ayakta izlediği son bölümlerde de etkili hücumlarına devam eden Olin Edirne savunmada da başarılı olunca, maçtan 87-75 galip ayrıldı. Salon: Mimar Sinan Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Serkan Emlek xxx, Yücel Çilingir xxx Olin Edirne: Wright x, Ogün xx 2, Mustafa Abi xxx 7, Stimac xxx 12, Wilkinson xxx 10, Polat xxx 12, Videnov xxxx 42, Reha x, Fırat x, Davud xx 2 Hacettepe Üniversitesi: Özgür x 3, Derya xx 9, Murat xx 12, Önder xx 8, Serkan x 3, Collins xx 8, Hüseyin xx 10, Marsh x 2, Amaning xxx 16, Sanders x 4 1. Periyot: 29-15 Devre: 43-35 3. Periyot: 59-52