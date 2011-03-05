-OLİN EDİRNE: 81 - BORNOVA BELEDİYE: 68 EDİRNE (A.A) - 05.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Olin Edirne, Bornova Belediye'yi 81-68 yendi. Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Maçın ilk dakikalarında sayı bulan Bornova Belediye'ye, Olin Edirne Samardjiski ve Seibutis ile cevap verdi:(9-8). İki takımın da sayı üretmekte zorluk çektiği ilk çeyrek, 19-18 Bornova Belediye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Bornova Belediye ikinci periyodun ilk dakikalarında skoru lehinde tutmaya çalıştı ve 2. dakikada 18-22 üstünlük yakaladı. Bibo ve Can'ın art arda basketleriyle üstünlüğü eline alan Olin Edirne, Seibutis'in son saniyelerde attığı basketle ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı. İkinci yarıda seyirci desteğini de arkasına alan Olin Edirne, bulduğu sayılarla 25. dakika içinde 6 sayılık farka ulaştı: 30-24. Konuk ekip karşısında üstün oyununu sürdüren Olin Edirne üçüncü periyodu da 54-49 önde tamamladı. Son periyotta da başarılı oyununu sürdüren ev sahibi takım, isabetli atışlarıyla üstünlüğünü korudu. Rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren Olin Edirne, Doliboa ve Seibutis ile hızlı hücumlarla bulduğu basketlerle maçı 81-68 kazandı. Salon: Edirne Mimar Sinan Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xxx,Zafer Yılmaz xxx, Önder Yılmaz xxx Olin Edirne: Can xxx 5, Erdal xxx 5, Ginevicius xxx 8, Seibutis xxx 26, Samardjiski xxx 14, Reha xx 8, Doliboa xx 12,Davut xx 3 Bornova Belediye: Serdar,xx, Umutcan xx 3, Murat x, Ümit x 6, Şerafettin xx, Collins x 20, FFriend xx 19, Smith xx 10, Soner xx 6, Sensley xx 4 1. periyot: 18-19 Devre: 39-36 3. periyot: 54-49