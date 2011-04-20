-OLİN EDİRNE : 71 PINAR KARŞIYAKA: 85 EDİRNE (A.A) - 20.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Olin Edirne'yi 85-71 yendi. Maça hızlı başlayan Olin Edirne karşılaşmanın başında Caner ve skorer oyuncusu Seibutis'in iki, üç sayılık basketiyle sayı üstünlüğünü ele geçirdi. 3. dakikayı 10-6, 6. dakikayı 16-8 önde geçen Olin Edirne savunmasını aşmakta zorlanan konuk ekip ise Stanojevic ve Marshall ile bulduğu sayılarla farkın daha açılmasını önledi. ilk periyot 18-16 ev sahibi ekip lehine tamamlandı. İkinci periyoda hızlı başlayan konuk takım Birkan'ın elinden üst üste kazandığı sayılarla 20-18 öne geçti. Konuk ekip sonraki hücumlarını da sayıya çevirmesiyle 16 dakikada 5 sayılık farkla karşılaşmadaki üstünlüğü sürdürdü (24-29). Olin Edirne aradaki farkı kapatmak için yoğun çaba sarf ettiği dakikalarda Can Akın'ın 19. dakikada attığı 3 sayılık atışla rahat nefes aldı (30-33). Konuk ekip, ikinci periyot başındaki üstünlüğünü koruyarak, üçüncü çeyreğe 4 sayılık farkla üstün girdi (34-38). Üçüncü periyoda Holston'un ilk saniyelerdeki üç sayılık atışıyla başlayan Pınar Karşıyaka aradaki sayı farkını 7 sayıya kadar çıkardı (34-41). Seyirci desteğini arkasına alan Olin Edirne periyodun tamamlanmasına 2 dakika kala aradaki farkı 1 sayıya kadar indirdi: (51-52). Ahmet'in 3 sayılık başarılı atışı sonrası seriyi sürdüren Pınar Karşıyaka son periyoda 8 sayı önde girmeyi başardı (51-59). Son çeyreğe Stanojevic'in 2 sayılık basketi ile giren Pınar Karşıyaka aradaki sayı farkını 10 sayıya çıkardı (51-61). Kalan dakikalarda etkili kullanan ve baskın oyununu sürdüren konuk ekip, deplasmanda Stanojevic ve Birkan'ın attığı sayılarla Olin Edirne'yi, 14 sayı farkla yendi: (71-85). Salon: Edirne Mimar Sinan Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Yener Yılmaz xx, Serdar Ünal xx Olin Edirne: Can xxx 7, Seibutis xxx 23, Samardiski xx 14, Reha x 3, Doliboa xx 11, Erdal x, Ginevicius xx 6, Davud x 1, Caner x 6 Pınar Karşıyaka: Holston xxx 8, Marshall xxx 11, Birkan xxx 14, Smith xxx 15, Furkan xx 9, Stanojevic xxx 17, Ahmet xx 5, Alper xx 6 1.Periyot:18-16 Devre: 34-38 3.Periyot:51-59